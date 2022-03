F1 - Ecclestone: FIA tomou uma boa decisão ao não banir russos

Carregar reprodutor de áudio

O ex-chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, disse que a FIA fez "absolutamente bem" ao não proibir a participação de pilotos russos e belarussos de eventos esportivos internacionais, apesar da orientação oposta do Comitê Olímpico Internacional.

Na terça-feira, a Federação anunciou que aqueles com licença dos dois países poderão participar dos eventos, mas sob representação neutra, utilizando a bandeira da FIA.

Mas isso vai contra o recomendado pelo Comitê Olímpico Internacional e as decisões tomadas por outros órgãos esportivos, que estão cancelando eventos na Rússia e banindo atletas dos países. O Comitê Paralímpico Internacional, por exemplo, mudou sua diretriz na manhã desta quinta proibindo a participação de atletas da Rússia e de Belarus.

A decisão da FIA vai inclusive contra a própria F1, que confirmou a rescisão de contrato com o organizador do GP da Rússia, um acordo que era válido até 2025.

Algumas federações nacionais também estão indo na contramão da FIA, como a britânica, finlandesa e a sueca, que confirmaram que pilotos russos e belarussos não poderão participar de eventos realizados nos países, o que significa que Nikita Mazepin não deve disputar o GP da Grã-Bretanha.

Já Ecclestone acredita que a FIA fez o certo: "Eles tomaram uma decisão absolutamente boa. Há muitos acordos no mundo agora sobre o conflito, mas acho que ninguém está pensando nisso corretamente".

"Se há um piloto russo na Fórmula 1, o que isso tem a ver com a guerra? Os dois não têm nada a ver um com o outro. Atletas russos não fazem parte disso e nunca fizeram. Eles simplesmente têm ascendência russa".

Ecclestone, que comandou a categoria por quase quatro décadas, também foi o responsável por levar a F1 à Rússia em 2014, e sempre falou com apreço de Vladimir Putin, que considera lidar com os negócios "de forma direta e respeitosa".

O empresário de 91 anos não vê o cancelamento do GP da Rússia como a melhor decisão, mas disse também que lutar por Sochi não é o mais importante no momento.

"A FOM [Formula One Management] decidiu cancelar a corrida, mas não sei se é certo. Não há guerra na Rússia. A FIA confirmou o cancelamento porque a F1 disse que seria cancelado. Se ninguém tivesse falado sobre isso, acho que a FIA não teria feito nada".

"Putin provavelmente também não está feliz com o que está acontecendo, mas há tanto acontecendo agora. Ele foi chamado de criminoso e o mundo está contra ele, então não acho que ele esteja se preocupando tanto com uma corrida de F1 agora".

