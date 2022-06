Carregar reprodutor de áudio

O ex-chefe da Fórmula 1 Bernie Ecclestone disse que o GP de Mônaco é insubstituível no calendário da categoria. A declaração surge após boatos de que a corrida do principado poderia estar com dias contados.

Mônaco, que está no calendário da Fórmula 1 desde 1955, é uma das corridas mais antigas da categoria e continua sendo realizada todos os anos - exceto em 2020, que foi cancelada devido à pandemia.

"Acho que ninguém tem coragem de tirar Mônaco do calendário", disse o ex-chefe da Fórmula 1 à Reuters.

“Seja a pior corrida ou a melhor corrida, Mônaco ainda é a maior joia da F1” disse.

Os organizadores do GP de Mônaco foram avisados ​​recentemente de que poderiam competir com circuitos como Miami. No entanto, o primeiro GP de Miami realizado nas últimas semanas não impressionou os pilotos devido ao piso escorregadio e difícil de ultrapassar, enquanto a falsa marina não conseguiu impressionar o público.

"Olhe para Miami. Não foi uma corrida de Fórmula 1, mas poderia ter sido uma corrida de um clube local. Eles estavam tentando fazer o circuito parecer Mônaco colocando alguns barcos no estacionamento", disse Ecclestone.

"Os organizadores em Mônaco ainda estão muito felizes, não estão envolvidos em nenhum drama e estão confiantes. Não vejo nenhum problema".

Mas a permanência de Mônaco no calendário pode acabar se tornando uma questão de dinheiro.

Confirmando que o GP do principado tem um acordo comercial diferente de outras corridas, o CEO da McLaren, Zak Brown, acha que as condições devem ser alteradas.

"Acho que Mônaco tem um acordo comercial muito vantajoso com a F1 que durará para sempre. Acho que a única coisa que a F1 está tentando fazer é reconhecer a importância do circuito no calendário, mas também conseguir um acordo comercial mais coerente com outros circuitos", disse Brown.

"Acho que a Fórmula 1 é maior do que qualquer equipe, qualquer piloto, qualquer corrida."

"Claro, nenhum de nós quer ver Mônaco fora do calendário, mas também achamos que eles deveriam ter um acordo mais coerente, dadas as demandas de outros circuitos que querem correr como detentores de direitos comerciais." disse.

