F1: Quando terminam os contratos dos pilotos de Fórmula 1?

Normalmente, as equipes de Fórmula 1 relutam em compartilhar detalhes sobre os contratos de seus pilotos. Porém, além do salário ou das diferentes cláusulas que possam existir, quase sempre há um fato que acaba transcendendo o público.

A data de vencimento dos contratos dos pilotos da mais alta categoria do automobilismo é um dos fatores-chave na movimentação pelo mercado, mais conhecido como “Silly Season”, momento em que a cada temporada as equipes buscam mudanças em suas linhas, ou sente a necessidade de encontrar um novo piloto para o próximo curso.

Ao contrário de outros esportes, na Fórmula 1 não é comum ver pilotos e equipes se comprometerem com contratos de muito longo prazo, já que neste mundo tudo muda muito rapidamente e de um ano para outro o desempenho de um piloto pode variar muito.

Quando terminam os contratos dos pilotos de F1 de 2022?

Os contratos de Hamilton e Russell, os pilotos da Mercedes na F1

A equipe Mercedes renovou sua formação para a temporada 2022 depois de muitos anos. Lewis Hamilton continua liderando a equipe com um contrato que expira no final de 2023, enquanto seu novo parceiro é George Russell, cuja data de término do contrato ainda é desconhecida, mas tem mais de um ano. Ambos, a menos que o heptacampeão decida se aposentar, estarão na equipe no próximo ano.

Os contratos de Sainz e Leclerc, os pilotos da Ferrari na F1

A Ferrari repete a formação pela segunda temporada consecutiva graças ao ótimo desempenho de seus pilotos em sua primeira campanha como companheiros de equipe. Tanto Charles Leclerc quanto Carlos Sainz estão blindados em Maranello até 2024.

Os contratos de Verstappen e Pérez, os pilotos da Red Bull na F1

Depois de muitos anos mudando a formação, a equipe de bebidas energéticas repete sua dupla de pilotos em 2022 com Max Verstappen e Sergio Pérez. O holandês renovou com a Red Bull até 2028, garantindo o contrato mais longo de todo o grid e com números recordes em termos de salário. O mexicano só tinha contrato até o final deste ano, mas depois de apenas algumas corridas e de seu triunfo em Mônaco, a equipe o renovou não por uma, mas por duas temporadas. Portanto, até 2024 Pérez e Verstappen serão companheiros de equipe na Red Bull.

Os contratos de Ricciardo e Norris, os pilotos da McLaren na F1

A equipe tem em seu poder o segundo piloto com contrato de mais longo prazo no grid, já que antes do início da temporada eles chegaram a um novo acordo com Lando Norris que garante sua união até 2025. Enquanto Daniel Ricciardo tem um contrato de extensão com McLaren um pouco mais curto, especificamente até o final de 2023. No entanto, o CEO da equipe, Zak Brown, deixou claro que o contrato do australiano tem cláusulas que podem fazer com que ele seja quebrado prematuramente, e rumores sobre seu futuro se intensificam enquanto ele não consegue os resultados que ele e sua equipe desejam.

Os contratos de Alonso e Ocon, pilotos da Alpine na F1

A equipe Alpine confiou neste 2022 no mesmo par de pilotos. Esteban Ocon tem um dos contratos mais longos da rede; até o final de 2024. Na outra parte da garagem, Fernando Alonso chegará ao fim de seu contrato assim que a F1 terminar em 2022, embora apesar de seus 40 anos ele ainda pareça ter um longo caminho a percorrer. A equipe tem no quarto o jovem Oscar Piastri, que após vencer a F2 em 2021, não tem vaga na F1. Eles vão procurar um volante para ele, seja em outra equipe por empréstimo, ou na própria Alpine se não chegarem a um acordo com Alonso ou se o piloto asturiano quiser mudar de projeto. Será uma das chaves para o mercado de transferências de 2022 neste verão.

Os contratos de Gasly e Tsunoda, os pilotos AlphaTauri na F1

O irmão mais velho da Red Bull, conhecido como AlphaTauri, não costuma se casar a longo prazo com seus pilotos, pois, entre outras coisas, eles funcionam como uma equipe de trampolim para os de Milton Keynes. Por isso, seus pilotos atuais não possuem contratos muito extensos; Pierre Gasly até 2023 e Yuki Tsunoda até 2022. Gasly esperava poder subir novamente à Red Bull, mas a renovação de Pérez fecha a porta. Seu futuro está em dúvida.

Os contratos de Vettel e Stroll, os pilotos da Aston Martin na F1

Após sua chegada à Fórmula 1 em 2021, a Aston Martin decidiu continuar em 2022 com a mesma dupla de pilotos formada pelo tetracampeão Sebastian Vettel e o filho do dono máximo da equipe, Lance Stroll. Curiosamente, ambos concluirão seus contratos no final desta temporada. O futuro de Stroll parece claro: ele continuará enquanto seu pai quiser. Vettel, nem tanto. A Aston Martin quer renová-lo e, de fato, eles admitem que seriam "tolos" se não o fizessem. Mas o tetracampeão não dá a mínima se vai prolongar o tempo na F1 ou se vai pendurar o capacete, talvez desanimado com um carro que não consegue pontuar com regularidade.

Os contratos de Bottas e Zhou, os pilotos da Alfa Romeo na F1

A situação da Alfa Romeo é típica de uma equipe de Fórmula 1. A equipe suíça renovou completamente sua dupla de pilotos para 2022 e optou pela fórmula mais repetida: reunir um piloto experiente e um novato. De um lado da garagem, Valtteri Bottas não terminará seu contrato até o final de 2024, enquanto o jovem piloto chinês, Guanyu Zhou, terá que ganhar a renovação durante 2022.

Sua contribuição econômica nos convida a pensar que eles o renovarão.

Os contratos de Kevin Magnussen e Mick Schumacher, pilotos da Haas na F1

Nikita Mazepin e Mick Schumacher fizeram sua estreia na Fórmula 1 em 2021, mas devido a um desempenho muito ruim da Haas, não conseguiram provar praticamente nada. Apesar disso, a equipe americana decidiu renovar os dois pilotos por mais uma temporada, até o final de 2022. No entanto, o conflito na Rússia (após a invasão da Ucrânia) acabou causando uma grande mudança na equipe, que alterou suas cores, seu nome e sua escalação: Mazepin foi demitido da equipe e seu substituto foi o veterano Kevin Magnussen , que voltou à F1 depois de um ano afastado.

Os contratos de Albon e Latifi, os pilotos da Williams na F1

Após dois percursos repetindo o line-up, Williams teve que se despedir de Russell após anunciar sua contratação pela Mercedes, porém, a equipe foi ágil e chegou a um acordo com Alex Albon até o final de 2022, devido em grande parte ao fato que ele ainda continuará ligado à Red Bull. Seu parceiro é Nicholas Latifi, que está em seu terceiro ano na escuderia e tem uma extensão de contrato que também terminará no final desta campanha.

Quando expiram os contratos atuais dos pilotos de Fórmula 1?

Piloto Equipe Ano do fim de contrato Lewis Hamilton Mercedes 2023 George Russell Mercedes desconhecido Charles Leclerc Ferrari 2024 Carlos Sainz Ferrari 2024 Max Verstappen Red Bull 2028 Sergio Pérez Red Bull 2024 Daniel Ricciardo McLaren F1 2023 Lando Norris McLaren F1 2025 Fernando Alonso Alpine F1 2022 Esteban Ocon Alpine F1 2024 Pierre Gasly AlphaTauri 2023 Yuki Tsunoda AlphaTauri 2022 Lance Stroll Aston Martin 2022 Sebastian Vettel Aston Martin 2022 Valtteri Bottas Alfa Romeo 2024 Guanyu Zhou Alfa Romeo 2022 Kevin Magnussen Haas F1 2022 Mick Schumacher Haas F1 2022 Alex Albon Williams 2022 Nicholas Latifi Williams 2022

