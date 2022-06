Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso foi um dos destaques do treino classificatório do GP do Canadá de Fórmula 1 ao colocar a Alpine na primeira fila, sendo a maior ameaça a Max Verstappen. Realizado sob pista molhada, o espanhol conquistou seu melhor resultado em uma qualificação em praticamente 10 anos, quando foi pole no GP da Alemanha de 2012.

O resultado foi comemorado por Alonso, que promete atacar Verstappen já na primeira curva. “Me sinto bem. É um final de semana incrível para nós até aqui. Normalmente, somos competitivos na sexta-feira, mas perdemos um pouco no sábado, então agradeço às condições molhadas de hoje”, declarou.



“O carro esteve muito bom hoje, estive confortável o tempo na minha tocada e os fãs me deram aquele empurrão extra. Vamos ver. Eu acho que vou atacar o Max na primeira curva”, finalizou o espanhol.

