F1: Emerson Fittipaldi vê Leclerc melhor sob pressão que Sainz

Charles Leclerc é o atual líder da Fórmula 1 em 2022, com 104 pontos, 19 a mais que o atual campeão, Max Verstappen, mas com o holandês da Red Bull vindo de duas vitórias e diminuindo a diferença pouco a pouco.

O companheiro do monegasco, Carlos Sainz, enfrenta dificuldades e é apenas o quinto colocado, com 53 pontos, quase a metade que o seu companheiro de equipe. Neste fim de semana, ele correrá em casa, com um carro que recebeu uma primeira leva de atualizações, e uma chance de se redimir.

Todo esse cenário não é fácil de se lidar, segundo Emerson Fittipaldi, bicampeão da F1 e que tem comparecido às corridas para ver as batalhas deste ano na maior categoria do automobilismo mundial.

Emerson falou com exclusividade com a equipe do Motorsport.com da Holanda em que falou sobre a pressão que é exercida sobre os atuais pilotos da Ferrari, na busca de um título de pilotos que não vem desde 2007.

“Eu estava em Ímola e Miami e estou indo para Barcelona”, disse Emerson. “Para mim, parece que os pilotos da Ferrari sempre têm uma pressão tremenda, mais do que qualquer outra equipe.

“Quando eles correram em Ímola, havia todo o pessoal da Ferrari, o pessoal corporativo de lá. Eles tinham patrocinadores de todo o mundo. Ímola é o quintal deles. Você pode imaginar a pressão sobre esses dois caras? Charles e Carlos tiveram uma pressão tremenda. Ser um piloto da Ferrari é uma pressão extra do que qualquer outra equipe.

“E agora eles precisam aprender a guiar com essa tremenda pressão. No início da temporada eram os favoritos para vencer o campeonato, mostraram grande potencial. Mas agora, a Red Bull está chegando forte e é ainda mais pressão.

“Não apenas a imprensa italiana, da própria Ferrari, dos membros da equipe, dos amigos, da família, dos Tifosi em todo o mundo, eles sofrem pressão. Mas agora eles também sofrem pressão da equipe Red Bull.

“A Red Bull fez sua lição de casa e está dando uma pressão extra. Carlos está sob uma tremenda pressão, na minha opinião.”

Mas quem poderia lidar com isso da melhor maneira e fazer com que os Tifosi explodam de alegria com mais um título da F1? Apesar da resposta, Emerson vê um grande desempenho do piloto da casa.

“Acho que Charles pode lidar com isso um pouco melhor. A pressão é a mesma, mas é possível que ele a aceite mais. E Carlos está sob uma pressão tremenda, mas tenho certeza de que agora na Espanha, essa é a sua casa, ele conhece muito bem Barcelona, ​​na minha opinião ele será muito forte em Barcelona.

“Ele pode ganhar a corrida, potencialmente. Na minha opinião, há uma chance muito boa de Carlos vencer em Barcelona. Ele vai correr 110%. Ele é um piloto muito talentoso, mas está sob uma tremenda pressão da Ferrari.”

