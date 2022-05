Carregar reprodutor de áudio

Como parte dos novos procedimentos para a temporada 2022 da Fórmula 1, as equipes são obrigadas a notificar a FIA sobre componentes que são usados a cada etapa. E enquanto a McLaren vinha mantendo mistério sobre a escala de atualizações para o GP da Espanha, a dimensão foi revelada pela Federação nesta sexta, com novidades em 10 áreas.

A submissão da McLaren antes do primeiro treino livre revelou uma escala grande de modificações que impactam tanto a aerodinâmica quanto os dutos de freio, que causaram algumas dores de cabeça no começo do campeonato.

Saiba mais sobre as dez mudanças apresentadas pela McLaren para o MCL36 no fim de semana em Barcelona.

Detalhe da asa dianteira e do bico da McLaren MCL36 Photo by: Uncredited

1. Flap da asa dianteira: Um novo flap na asa dianteira que permite uma gama maior de balanço aerodinâmico. Isso inclui diferentes opções de gurneys para acompanhar os requerimentos aerodinâmicos.

McLaren MCL36 front detail Photo by: Uncredited

2. Revisão da suspensão dianteira: Modificada para integrar com uma face revisada do duto de freio dianteiro e geometria da entrada.

Detalhe dos tambores de freio da McLaren MCL36 Photo by: Uncredited

3. Duto de freio dianteiro: Nova forma para melhorar eficiência aerodinâmica e nova formatação interna para melhorar a eficiência do resfriamento dos freios.

4. Assoalho: cercas e bordas revisadas como parte de uma repaginação aerodinâmica para melhorar o downforce do carro.

5. Sidepods: Novos sidepods desenvolvidos em conjunto com o assoalho para melhorar downforce.

6. Louvres: Novas persianas para trabalhar em conjunto com sidepods, em preparação para as altas temperaturas esperadas em Barcelona.

Detalhe da traseira da McLaren MCL36 Photo by: Uncredited

7. Asa traseira: Nova asa traseira de alto downforce visando as demandas de Barcelona e que será útil em outras pistas, como Mônaco.

Detalhe dos tambores de freio da McLaren MCL36 Photo by: Uncredited

8. Aleta do duto de freio traseiro: Uma alteração já utilizada anteriormente à geometria da aleta inferior do duto de freio, para trabalhar melhor com o novo assoalho.

9. Faixa no sidepod: Uma das faixas no cockpit foi removida para ajudar a melhorar a visibilidade do piloto, especialmente ao se aproximar da tangência das curvas.

10. Difusor: Um novo design do pacote do difusor central para ajudar o fluxo de ar na região.

TELEMETRIA: Rico Penteado aponta favoritos para o GP da Espanha de F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #178: Será o fim da linha para Vettel e Alonso na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: