O Brasil voltou a ter um representante na Fórmula 1 nesta quarta-feira (15). Foi durante os testes de pneus na sessão de pós-temporada da principal categoria do automobilismo mundial.

Pietro Fittipaldi esteve com o carro da Haas pela primeira vez após a experiência de substituir Romain Grosjean nas duas últimas etapas de 2020, quando o francês se recuperou do grave acidente no início do GP do Bahrein.

Ayao Komatsu, diretor de engenharia da Haas avaliou de maneira positiva o desempenho do brasileiro que está garantido por mais um ano no time norte-americano.

"Pietro hoje estava guiando o nosso carro mula para testar o pneu de 18 polegadas. Ele não guiou para nós este ano, mas, como sempre, ele é muito profissional, preparando-se bem durante todo o ano, então, fisicamente ele estava pronto. Fizemos 123 voltas hoje no calor de Abu Dhabi e sua condição física permaneceu boa durante todo o dia, de modo que seu desempenho não caiu.

“Fizemos tanto saídas curtas com baixo combustível e corridas longas com muito combustível. O feedback dele tem sido muito bom e tem apresentado bastante consistência.”

“Pietro acelerou com o pneu C5 macio pouco antes da hora do almoço, quando estava bem quente e ele ficou basicamente a um décimo do tempo de Mick do dia anterior no mesmo composto. E, na verdade, Mick andou com o composto C5 em condições muito mais frias pouco antes do final da sessão, às 18h.”

“Para ser honesto, eu não estava esperando isso porque Mick esteve conosco o ano todo e Pietro acabou de entrar no carro, sem ter experiência alguma nele neste ano.”

“Isto só mostra que ele é um piloto muito capaz e sempre se prepara para qualquer chamada de última hora. Ele fez um trabalho fantástico hoje.”

