Pietro Fittipaldi participou nesta quarta-feira (15) de testes da Fórmula 1 no circuito de Yas Marina. O piloto completou 123 voltas ao longo do dia em Abu Dhabi com o carro da Haas equipado com os novos pneus de aro 18, maiores em relação aos usados até o último domingo.

“Finalizamos o dia de testes em Abu Dhabi e completamos 123 voltas”, disse Pietro. “Foram muitas voltas e estou muito feliz com a forma como foi o teste. Aprendemos muito com este pneu maior de 2022. É bem interessante e conseguimos muitas informações para o ano que vem”, disse o piloto logo após o encerramento das atividades na capital dos Emirados Árabes Unidos.

“Na minha parte, também fiquei muito contente em ser bem competitivo. Fizemos uma simulação de classificação por volta do meio-dia e meia, hora bem quente da pista, e mesmo assim nosso tempo foi muito bom. Em simulação de corrida, também estávamos fortes na pista”, seguiu o piloto da Haas, que agradeceu ao time americano pela oportunidade de participar dos testes.

“Isso é importante, sempre ter a oportunidade de pilotar. Então, quero agradecer a equipe por me dar esta chance. Foi um dia fantástico e esses pneus grandes são interessantes, vai ser um desafio extra no ano que vem”, completou Pietro, que tem duas largadas na Fórmula 1 em seu currículo, além de participações em campeonatos como a Indy, o Mundial de Endurance e a Stock Car.

A temporada 2022 da Fórmula 1 será aberta no dia 20 de março, com a realização do GP do Bahrein, em Sakhir.

