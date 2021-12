A Mercedes não estará presente na sessão de fotos oficial da FIA como campeã de construtores da temporada de 2021 da Fórmula 1. O motivo é que a equipe ainda está na janela de 96 horas - até a próxima quinta-feira (16) - para apelar da decisão que rejeitou o protesto da equipe quanto aos procedimentos com safety car no final do GP de Abu Dhabi, vencido por Max Verstappen. As informações são do site RaceFans.

A escuderia alemã contestou a sinalização de bandeira verde enquanto os retardatários completavam sua volta de reagrupamento, o que teria sido uma violação do Artigo 48.12. A Red Bull, por sua vez, citou as normas 48.13 e 15.3 para defesa, o que foi aceito pelos comissários. Você pode conferir mais detalhes sobre cada um aqui.

Além do protesto citado, a Mercedes alegou que Verstappen teria ultrapassado Lewis Hamilton enquanto o carro de segurança ainda estava na pista, o que também foi negado pela direção de prova e menos comentado na mídia.

O último comunicado oficial da escuderia foi o de que teria a intenção de apelar das decisões, divulgado em suas redes sociais no último dia 12.

Toto Wolff e Valtteri Bottas já deram as caras em stories divulgados no Instagram de uma festa de encerramento do ano da equipe, enquanto Hamilton fez sua primeira aparição pública nesta quarta (14) para receber o título de Cavaleiro do Império Britânico no Castelo de Windsor.

A Mercedes não foi campeã de construtores apenas na F1, como também ficou em primeiro no campeonato de equipes de 2020-21 da Fórmula E junto ao título do mundial de pilotos de Nyck de Vries, que correu pela escuderia.

