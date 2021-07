Nesta segunda-feira, o RETA FINAL chega bastante recheado e traz todas as repercussões da Fórmula 1 antes do GP da Hungria, última etapa da temporada 2021 antes das 'férias de verão' da categoria máxima do automobilismo.

Assim, o programa desta semana aborda as principais notícias da elite do esporte a motor mundial e faz uma 'prévia' da etapa do Hungaroring, que promete nova 'briga' entre Max Verstappen e Lewis Hamilton.

A atração é apresentada por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo, todos repórteres do Motorsport.com.

Como fica campeonato após guerra declarada entre Verstappen e Hamilton?

