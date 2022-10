Carregar reprodutor de áudio

Quando a Fórmula 1 é no Japão, espantar o sono requer muita criatividade. E foi exatamente assim que a equipe de transmissão do Bandsports conseguiu lidar com a madrugada de sexta-feira de treinos livres.

Enquanto a primeira sessão de treinos foi completamente morna, sem grandes acontecimentos, muito por conta da chuva - de antes e durante o treino - que deixou o traçado 'traiçoeiro' e complicado para os pilotos, os jornalistas Sérgio Maurício, Reginaldo Leme, Felipe Giaffone, Isabella Ayami e Fred Sabino aproveitaram a pausa até o treino livre dois para se divertirem.

Nas redes sociais, a turma postou que literalmente tudo acabou em pizza, substituindo o tradicional pão na chapa que acontece entre uma sessão e outra quando as corridas acontecem na Europa e, no fuso europeu, o Brasil é contemplado com atividades de pista logo cedo pela manhã.

Mas não foi só isso não, os jornalistas também acharam uma maneira de se divertir e fazer o tempo passar durante o 'show do intervalo', jogando UNO! Por conta do fuso horário, a segunda prática livre estava marcada para acontecer às 3h (Brasília) com duração de uma hora e meia, se encerrando às 4h30.

No primeiro treino livre, Fernando Alonso acabou surpreendendo e assumiu o P1 ficando à frente da dupla da Ferrari, em uma hora de prática onde pouco se foi visto por conta do mau tempo em Suzuka - tanto pré-sessão, como no restante final da atividade. Já no segundo, George Russell liderou a dobradinha da Mercedes, com Max Verstappen em terceiro.

O GP do Japão acontece neste domingo, às 2h (Brasília) e é o segundo 'match-point' para Max Verstappen. Se o holandês da Red Bull vencer marcando a volta mais rápida da corrida, ele se sagra bicampeão mundial neste fim de semana, sem depender de resultados dos rivais.

