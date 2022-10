F1: Russell lidera dobradinha da Mercedes no TL2 em Suzuka

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 está de volta ao Japão e nesta sexta-feira aconteceu o segundo treino livre, com a chuva sendo uma das protagonistas.

George Russell domou a precipitação em Suzuka e foi o mais rápido da sessão, com a marca de 1min41s935. Ele liderou a dobradinha da Mercedes, já que Lewis Hamilton ficou a 0s235 de seu companheiro.

A Red Bull veio logo na sequência, com Max Verstappen e Sergio Pérez.

As duas Ferraris passaram pelo treino de maneira discreta, com Carlos Sainz fazendo o sexto melhor tempo e Charles Leclerc apenas em 11º, depois de rodar e reportar problemas nos freios.

A sessão teve a duração de 90 minutos já que os 30 minutos adicionais seriam para a Pirelli testar os protótipos de 2023. Com a chuva, os planos da fornecedora oficial da F1 tiveram que ser adiados, mas a 1h30min foram mantidas.

A ausência do TL2 ficou por conta de Mick Schumacher, que bateu no primeiro treino e a Haas não teve condições de trazer o carro de volta à pista.

O Treino

A chuva continuou dando as caras em Suzuka para o TL2. A sessão teve a duração de 90 minutos, com os 30 adicionais para a Pirelli poder testar os protótipos de 2023. Com o piso molhado, os planos da fornecedora foram frustrados, mas a duração foi mantida.

Poucos saíram nos primeiros minutos, com aqueles que arriscaram indo para a pista com pneus de chuva pesada. Sainz começou com 1min49s615.

Latifi rodou próximo à entrada de pits e reportou problemas em sua Williams.

Com quase 30 minutos de sessão, Hamilton assumiu a liderança, com 1min49s489, ficando 0s126 do espanhol da Ferrari.

A pista apresentou melhoras e os pneus intermediários começaram a virar realidade. Russell foi o primeiro a arriscar e se deu bem, com 1min46s891, mais de 2 segundos e meio mais veloz que seu companheiro de equipe.

No giro seguinte, o inglês melhorou ainda mais a sua marca, fazendo 1min45s738.

Mas Hamilton retomou a ponta, com 1min44s298 e vários outros competidores foram para a pista com intermediários.

Verstappen e Leclerc foram à pista com quase 40 minutos de treino e o piloto da Ferrari saindo no hairpin em sua primeira volta.

O holandês começou com tudo, tomando a ponta por duas vezes sobre Hamilton, mas Russell era o líder da metade da sessão, com 1min42s968.

A essa altura, apenas Alonso não havia entrado na pista. Além dele, Mick Schumacher, que não fez o TL2 pelo acidente no TL1.

Faltando 40 minutos, os ponteiros se mexeram, mas o líder permanecia. Verstappen ficou à frente, Hamilton tomou a ponta, mas Russell cravou 1min41935.

A meia hora final começou com a perspectiva da vinda de mais chuva, apesar de não haver precipitação naquele momento.

Pérez deu uma volta na grama e na brita da curva 11, mas conseguiu retornar sem bater nas barreiras.

Os minutos finais não reservaram grandes mudanças - apenas Magnussen tirando a quinta posição de Sainz - Russell teve sua liderança confirmada, com Hamilton e Verstappen na sequência.

O TL3 acontece à meia-noite de sexta-feira para sábado. O quali será às 3h.

Resultados

