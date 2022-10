Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari, ao longo das últimas corridas, avaliou o uso dos seus assoalhos introduzidos no GP da França de Fórmula 1, e vem ajustando desde então.

Dado que o piso foi planejado para ser utilizado de forma um pouco diferente, do ponto de vista de configuração, antes da introdução da diretiva técnica no GP da Bélgica, a Ferrari teve que entender se ainda oferecia mais desempenho do que sua configuração anterior nas novas condições de operação.

O assoalho foi atualizado para o GP do Japão, mas continua no mesmo caminho de desenvolvimento.

Foram feitas alterações nas faixas do piso, no desenho da parte inferior e, sem dúvida, na flexibilidade de alguns pontos devido ao reposicionamento do suporte metálico do piso.

Tendo sido ‘esticada’ até a área externa do assoalho, o suporte de metal foi encurtado e é montado na seção em rampa do piso.

Isso obviamente dará mais autonomia à área à frente do pneu traseiro e permitirá que a equipe use essa flexibilidade para aumentar o desempenho aerodinâmico.

Enquanto isso, na parte da frente do piso, a equipe também fez alterações, com um recorte maior empregado (linha verde pontilhada, inserção de especificação antiga para comparação).

Parece também que o comprimento do babador, o divisor e a asa do babador, juntamente com sua orientação, foram alterados como parte da atualização.

Ferrari F1-75 floor fence comparison Photo by: Uncredited

Essas mudanças obviamente terão um impacto nas estruturas de fluxo locais e diminuirão qualquer problema de sensibilidade que surgiram desde o GP da Bélgica.

Mas, mais importante, muda a forma como o fluxo de ar é configurado.

É aqui que não podemos mostrar as alterações, pois elas residem sob o piso e estão fora de nossa visão.

Mas se a Ferrari estiver seguindo a trajetória de desenvolvimento que vimos em outros times em corridas recentes, é provável que a atualização procure melhorar o desempenho da solução de ‘patins de gelo’.

Outras equipes têm adicionado ondulações ao piso subterrâneo, próximo aos ‘patins de gelo’, a fim de aprimorar ainda mais suas capacidades aerodinâmicas e encontrar desempenho adicional dos túneis subterrâneos e do difusor.

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music