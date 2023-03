Carregar reprodutor de áudio

Lando Norris está atualmente em sua quinta temporada na Fórmula 1, depois de ingressar na McLaren em 2019. No entanto, ao contrário de muitos de seus contemporâneos, ele ainda não teve a chance de competir com uma máquina que pode colocá-lo no pelotão da frente.

Norris tem contrato com a McLaren até 2025, mas seu futuro está sendo questionado por mais e mais pessoas depois que a equipe de Woking começou o ano novamente com sérias dificuldades. Mika Häkkinen, que conquistou dois títulos mundiais com a equipe, elogiou o competidor de 23 anos em sua análise escrita para a Unibet.

“Ele é um piloto muito rápido, conseguiu muito e apresenta resultados consistentemente convincentes. Não há dúvida de que ele é super talentoso, ele está no mesmo nível de Leclerc, Verstappen e Sainz”.

A temporada de 2023 teve um início difícil para a McLaren, depois que Norris teve que parar seis vezes no GP do Bahrein devido a um vazamento, enquanto seu companheiro de equipe Oscar Piastri foi forçado a abandonar em sua primeira corrida. A equipe de Woking já indicou na apresentação que não cumpriu suas metas de desenvolvimento com o MCL60 e está começando em desvantagem.

Mesmo assim, a equipe almejava os quatro primeiros colocados do campeonato de construtores. Häkkinen vê que a formação da McLaren não terá o mesmo potencial da dupla atual por muitos anos: "Não acho que a McLaren tenha grandes expectativas este ano."

“Eles sabem que seu departamento de desenvolvimento e seus patrocinadores e parceiros são gigantes da tecnologia de classe mundial. Eles estão atrás deles, mas a equipe sabe que ainda não atingiu seus objetivos. Levará mais alguns anos para que os resultados apareçam. Eles planejam a longo prazo e têm bons parceiros para isso. Talvez algumas coisas boas também caiam neste ano, mas seu desempenho real surgirá em alguns anos”.

