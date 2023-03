F1: Audi esclarece rumores sobre 'conversas' com Mick Schumacher

Carregar reprodutor de áudio

asA chegada da Audi à Fórmula 1 foi registrada no ano passado por meio de uma associação com a Sauber, mas ainda não sabemos quais pilotos irão compor o line-up da equipe na categoria, mesmo tendo uma pista de que um alemão tem 'prioridade' de acordo com o CEO do Grupo Volkswagen.

Nos últimos dois anos, apenas três pilotos alemães participaram de um GP: Sebastian Vettel, Nico Hulkenberg e Mick Schumacher. Com a aposentadoria de Vettel, e sem uma esperança do país surgindo nas categoria de acesso, Schumacher é sem dúvida o único candidato plausível. Mas, em entrevista ao Der Spigel, o CEO da Audi, Markus Duesmann explicou que era "muito cedo" para iniciar negociações com o filho do heptacampeão mundial.

"Atualmente estamos conversando com muitos tomadores de decisão, pilotos, chefes de equipe. Não houve discussões concretas com Mick Schumacher sobre um compromisso", disse o CEO que também acrescentou: "Claro, os pilotos alemães nos interessam tanto pois interessam ao topo da matriz, mas não é uma exigência para nós."

Vale destacar, porém, que nesta temporada 2023, Mick Schumacher está ligado à Mercedes, marca concorrente da Audi, como piloto reserva.

Audi evita o Reino Unido

Se a futura unidade de potência da Audi for projetada e desenvolvida na Baviera, na fábrica de Neuburg-sur-le-Danube, a parte do chassi permanecerá na Suíça, na fábrica da Sauber localizada em Hinwil.

Do ponto de vista econômico, esta associação germano-suíça deixa os observadores perplexos: os salários dos engenheiros são significativamente mais altos na Suíça do que na Inglaterra, lar de seis equipes de F1, o que é uma grande desvantagem na era do teto orçamentário.

“Trabalhamos intensamente para encontrar o local certo”, disse Oliver Hoffmann, membro do conselho de administração e responsável pelo desenvolvimento técnico. "Claro, a Inglaterra continua sendo a casa da Fórmula 1 [mas] temos um local muito atraente em Neubourg, não muito longe de nosso futuro parceiro, a equipe Sauber."

"Recebemos muitas inscrições de todo o mundo. A Sauber já foi capaz de recrutar o ex-chefe da equipe McLaren, Andreas Seidl, como o novo diretor administrativo”.

Assim que o fabricante alemão estiver no grid, o objetivo será conquistar um título mundial nos próximos três anos; "Não vamos para a Fórmula 1 por capricho, queremos mostrar do que somos capazes", comentou Duesmann. "Fizemos todo o possível para vencer em todos os campeonatos que participamos. Até agora sempre conseguimos. A ideia olímpica de simplesmente querer estar presente não é suficiente para nós."

