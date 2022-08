F1: Ex-chefe cita "ressalvas" com Schumacher e foi proibido de vê-lo

Carregar reprodutor de áudio

Ex-chefe do alemão Michael Schumacher na equipe Jordan de Fórmula 1, Eddie Jordan afirmou ter "ressalvas" com o heptacampeão mundial e relevou que tentou visitar o piloto, mas foi barrado pela família.

O dirigente irlandês foi comandante de 'Schumi' na estreia do germânico da F1, no GP da Bélgica de 1991. Foi a única corrida do piloto pela equipe, já que o competidor deixou a Jordan, contra a vontade de Eddie, rumo à Benetton.

Michael Schumacher, Jordan Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

“Se ele é o maior piloto de todos os tempos? Eu tenho algumas ressalvas. Mas isso sou apenas eu, todo mundo tem sua própria opinião. Não há dúvidas de que ele tinha a velocidade, mas havia certas coisas que nunca gostei sobre o jeito que ele corria”, disse Eddie ao irlandês Irish Daily Mirror.

Sobre ter sido privado de visitar Michael, Jordan disse: “Estendi a mão e, em determinado momento, perguntei se era apropriado e se poderia visitá-lo. A resposta foi não. Sem visitas para ninguém, exceto família. No entanto, desde então, o jovem Mick me procurou. E ele tem sido extraordinário”.

Eddie Jordan Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Filho de Michael, Mick Schumacher estreou pela F1 na temporada passada pela Haas, na qual segue em 2022. Entretanto, o germânico, campeão da F2 2020 enquanto júnior da Ferrari, rompeu seus laços com a academia de Maranello e não tem assento garantido na categoria máxima em 2023.

