F1 - Hamilton deixa Becker 'desnorteada' e jornalista explica 'apagão': "Fiquei surpresa com a resposta dele"

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton e a jornalista brasileira Mariana Becker são figurinhas sempre presentes no paddock da Fórmula 1 e que, vez e outra, protagonizam momentos únicos e no GP da Bélgica não foi diferente!

A repórter da Band tinha, incialmente, duas perguntas em mente a serem feitas ao piloto da Mercedes, mas ao receber uma resposta tão sincera do britânico, logo de cara, a brasileira foi pega de surpresa e acabou tendo um 'apagão' sobre o que iria engatar na sequência. Hamilton achou graça e aproveitou o momento para questionar sobre a perna da Becker - que se lesionou no início da temporada e precisou ficar fora da cobertura de alguns fins de semana.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Mariana Becker explicou o momento e não poupou palavras ao elogiar Hamilton e sua personalidade.

"Como a gente se conhece há muitos anos e há muitos anos eu entrevisto o Hamilton, então você acaba tendo um pouco mais de proximidade porque a gente está o tempo inteiro juntos, eu entrevisto o guri quinta, sexta, sábado e domingo de 23 fins de semana", explicou.

"Às vezes você, já entrevistou quinta, já entrevistou sexta, já não tem mais o que falar e aí acaba acontecendo como aconteceu agora. Eu fui perguntar uma coisa para ele e eu fiquei tão surpresa com a resposta dele que me sumiu a segunda pergunta, eu falei: "Me esqueci", em vez de eu tentar enrolar uma outra pergunta qualquer eu fui franca e foi aí que ele perguntou como estava minha perna. Eu acho ele muito gentil, mas ele é, sobretudo, um cara extremamente inteligente e profissional."

É de conhecimento geral que a temporada 2022 da Mercedes não é, nem de longe, a melhor e a mais fácil que a montadora alemã já passou na categoria. No sábado, ao ver Max Verstappen a quase 2s de distância das Mercedes, o chefe da equipe, Toto Wolff, disse que aquela tinha sido a pior classificação que ele havia presenciado em dez anos.

O carro não é fácil de pilotar e os resultados não vem. Se não vencer em 2022, Hamilton passará em branco numa temporada inteira pela primeira vez desde que chegou a Fórmula 1. Mesmo com todo o momento conturbado ao redor, Becker expõe o profissionalismo do heptacampeão ao lidar com situações adversas e destaca o carinho do britânico pelo Brasil - e que atualmente foi consagrado membro honorário do país.

"O Hamilton é um piloto experiente, extremamente inteligente, então ele sabe muito bem usar as palavras, ele sabe a importância que tem aquilo ali que ele está dizendo. Ele como qualquer outro piloto estando comigo ou com outro, dando entrevista para mim ou estando com qualquer outro repórter, como todo piloto: se acontece algo ruim, normalmente ele vai ficar de mau-humor, vai ficar bravo, ele vai ser monossilábico como todos eles, normal", reiterou.

"Ele é extremamente profissional, ele tem, obviamente, como todo os outros pilotos seus momentos. Mas ele gosta muito do Brasil e eu sou a representante do Brasil ali, então eu acho que tem já essa boa vontade, ele vê como: "Ela é o meu canal com os meus torcedores brasileiros, você é o meu canal com o lugar que eu gosto tanto", então já tem isso."

