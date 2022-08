Carregar reprodutor de áudio

Não foi só por causa da troca de farpas com o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, que Fernando Alonso chamou a atenção no GP da Bélgica de Fórmula 1: com sua ironia habitual, ele também criticou a estratégia da Ferrari, que acabou 'beneficiando' o espanhol da Alpine em Spa.

Isso porque, no fim da corrida, a escuderia italiana optou por parar Charles Leclerc a fim de dar ao monegasco pneus novos para que ele tentasse a volta mais rápida da prova, feito que rende um ponto extra ao piloto que registrar o giro mais veloz de uma etapa.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75n Photo by: Erik Junius

Com isso, Leclerc acabou perdendo posição para Alonso. No fim, o monegasco conseguiu passar o espanhol, mas não fez a volta mais rápida. Além disso, por uma falha de sensor da Ferrari, Charles acabou excedendo o limite de velocidade no pitlane e foi punido em 5s, perdendo a P5 para Alonso.

Questionado sobre as táticas do time de Maranello após o GP, o bicampeão mundial respondeu sorridente: “Eu fiquei surpreso, mas a Ferrari sempre faz algumas estratégias estranhas. Essa foi uma delas".

No próximo fim de semana, as estratégias da Ferrari serão colocadas à prova mais uma vez, com a disputa do GP da Holanda de F1, em Zandvoort, na casa do maior rival de Leclerc: Max Verstappen, piloto da equipe Red Bull.

