Após o desastroso GP do Azerbaijão da Ferrari, o chefe da equipe na Fórmula 1, Mattia Binotto, admitiu que a escuderia não tem respostas para os problemas de confiabilidade do time italiano, causa dos abandonos do monegasco Charles Leclerc e do espanhol Carlos Sainz.

Com os contratempos em Baku, a Ferrari viu a rival Red Bull emplacar uma dobradinha neste domingo, com o holandês Max Verstappen ampliando sua vantagem na liderança do campeonato e o mexicano Sergio Pérez passando Leclerc na tabela.

O monegasco, aliás, estava liderando a corrida quando foi forçado a abandonar por causa de falha em sua unidade de potência. O mesmo aconteceu com o ferrarista em Barcelona, quando o piloto perdeu uma vitória praticamente certa em Barcelona.

No caso de Sainz, o espanhol reportou um problema no brake-by-wire no momento em que escapou na direção de uma área de escape. Na sequência, a equipe esclareceu que foi uma questão hidráulica.

Piloto da Haas, cliente de motores da Ferrari, o dinamarquês Kevin Magnussen também abandonou em Baku por causa de uma falha em seu motor. Outro impulsionado pela unidade de potência italiana, o chinês Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, também não completou a prova.

Questionado sobre os problemas da maquinaria vermelha, Binotto disse que ainda é cedo para dar detalhes. "Precisamos analisar e entender. Nos nossos carros, tivemos problemas diferentes. No caso de Charles, foi obviamente algo no motor, por causa da fumaça", explicou.

"Mas é algo que já tivemos no passado? Acho que não, mas talvez sim, então temos que olhar bem e também checar o que aconteceu com as equipes clientes. Mas não acho que os dados de telemetria podem dar uma respostas clara para esses problemas."

"Os componentes serão enviados para Maranello e, como de praxe, vamos analisá-los e tentar entender tudo para que possamos consertar o mais cedo possível. É algo em relação a qualidade, confiabilidade ou outra coisa? Ainda não sei, mas é uma preocupação."

