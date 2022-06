Carregar reprodutor de áudio

Lando Norris aceitou as ordens de equipe impostas pela McLaren que o obrigaram a ficar atrás de Daniel Ricciardo no final do GP do Azerbaijão da Fórmula 1.

Os dois pilotos começaram com estratégias diferentes, com Norris calçando médios e Ricciardo, atrás do britânico, com pneus duros.

Ricciardo teve um ritmo decente atrás de Norris na primeira parte da corrida e, pouco antes do pitstop do britânico, ele obedeceu a uma instrução de esperar quando tivesse chance de passar.

Mais tarde, Ricciardo fez uma parada sob um Virtual Safety Car, o que lhe permitiu saltar à frente de seu companheiro de equipe.

Nas etapas finais da corrida, Ricciardo estava perseguindo Fernando Alonso com Norris logo atrás e perguntando se ele poderia passar e atacar o piloto da Alpine.

O britânico foi instruído a manter a posição e, apesar de sua óbvia frustração, aceitou a decisão.

"Acho que é bem simples", disse ele quando questionado pelo Motorsport.com sobre as ordens da equipe da McLaren.

“Houve uma volta antes de eu entrar nos boxes que Daniel poderia ter me ultrapassado, e não o fez."

“Então, houve uma volta em que ele ficou atrás de mim, e acho que o favor de retribuição para ele não me ultrapassar era para eu não ultrapassá-lo."

"Eu poderia ter feito, eu estava ao lado na curva 1. E foi uma decisão difícil se realmente faria ou não. Meu ritmo nos pneus duros era um pouco mais forte."

"Fui o que decidimos como equipe e mantive isso. Ele só teve a sorte do pitstop do Virtual Safety Car e saiu no meio no final. Então eu pensei que ele tinha um pouco mais de ritmo e poderia atacar Fernando muito melhor."

"Como equipe, acho que fizemos um bom trabalho hoje, fizemos o que queríamos, que era terminar nos pontos".

Norris admitiu que não foi fácil ficar para trás, mas reconheceu que havia um cenário maior.

Ele acrescentou que, no entanto, conversaria com a equipe sobre como foi a corrida.

"Honestamente, se eu terminei em oitavo ou nono hoje, não é o fim do mundo, não muda muito. Nós só queremos terminar o mais alto possível."

"Acho que apenas entendendo a diferença das situações em que estávamos, foi uma volta, Daniel ficou atrás de mim até eu entrar nos boxes. E não acho que uma volta teria mudado alguma coisa. Ele ainda estaria provavelmente atrás de Fernando, e eu ainda estaria atrás."

"Ele não estava lá, atrás de mim ou qualquer outra coisa, ou em uma posição diferente, por causa do que fizemos no início da corrida."

"Pensamos que isso me ajudaria, mas não ajudou. E, portanto, no final da corrida, não havia nada a ganhar ou perder entre nós."

Ricciardo reconheceu que as ordens jogaram a seu favor, mas insistiu que Alonso teria permanecido fora de alcance se tivesse permitido que Norris passasse.

"Acho que o pneu duro era o melhor", disse ele quando perguntado pelo Motorsport.com sobre sua estratégia. "Fomos mais rápidos no início. Houve algumas ordens de equipe lá."

"Então, no final, Lando foi mais rápido no duro, e houve algumas ordens de equipe, então meio que equilibrou para os dois lados."

"No início da corrida eu estava no DRS dele, não passei quando poderia facilmente. No final acho que ele estava no meu DRS e provavelmente era o mesmo, ele provavelmente poderia ter me passado com um volta ou duas. Então eu acho que foi apenas um favor que foi retribuído."

“De qualquer forma, mesmo se eu cedesse passagem, acho que não conseguiríamos alcançar Fernando. Vi no início da corrida que Lando estava saindo da curva 16 com sua caixa de câmbio e ainda não conseguiu ultrapassar."

"Então, não acho que isso mudou o resultado da equipe, acho que seríamos oitavo ou nono independentemente", concluiu.

