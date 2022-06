Carregar reprodutor de áudio

Chefe de equipe da Red Bull na Fórmula 1, Christian Horner diz que seria injusto caso a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) mexa nos carros da temporada 2022 para atenuar o porpoising -- a popular 'quicada' --, que tanto tem gerado problemas para pilotos e times neste ano.

A declaração de Horner, que vê a Red Bull na liderança dos dois campeonatos da F1 2022, vem após dobradinha da equipe no GP do Azerbaijão, vencido pelo holandês Max Verstappen, atual campeão mundial e primeiro colocado na tabela de classificação desta temporada.

Com o resultado em Baku, aliás, Verstappen ampliou sua liderança no campeonato de pilotos, no qual seu companheiro mexicano Sergio Pérez agora figura no segundo lugar, tendo ultrapassado o monegasco Charles Leclerc, que abandonou a corrida após problema no motor Ferrari.

"Acho que se há uma preocupação genuína em relação à segurança em todo o grid, é algo que deve ser analisado. Mas, se estiver afetando apenas pessoas ou equipes isoladas, isso é algo com que essa equipe deve lidar", afirmou Horner após o GP do Azerbaijão.

Na rodada de Baku, a Mercedes foi bastante impactada pelo porpoising, ao passo que a Red Bull tem sofrido um pouco menos do que as rivais com as 'quicadas', ainda que seja possível vê-las no modelo RB18.

"A coisa mais fácil é obviamente levantar o carro. Então, uma equipe tem a opção de fazer isso", ponderou Horner. "Você tem a escolha, não tem? Certos carros têm problemas. E há alguns carros que têm poucos problemas. Portanto, parece injusto penalizar aqueles que fizeram um trabalho decente em prol daqueles que talvez erraram um pouco o alvo. Então, a coisa mais fácil a fazer é reclamar", 'cornetou' o chefe da Red Bull. "Cada equipe tem uma escolha. Faz parte do jogo."

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN vence em CAOS DA FERRARI, que ZERA em Baku! Veja DEBATE do GP do AZERBAIJÃO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: