F1: Ferrari e Mercedes parabenizam Hamilton pelo aniversário

Lewis Hamilton completa 40 anos de idade nesta terça-feira (7). A Mercedes, equipe a qual conquistou seis dos seus sete títulos da Fórmula 1, e a Ferrari, escuderia a qual irá correr em 2025, desejaram feliz aniversário ao piloto britânico em suas redes sociais.

A Mercedes publicou uma foto de Hamilton com o troféu do GP da Grã-Bretanha de 2024, quando o piloto quebrou a seca de vitórias na F1 em Silverstone, sua corrida natal, junto da legenda, em italiano, desejando "Feliz aniversário @LewisHamilton".

Já a Ferrari, que será a casa do heptacampeão a partir de 2025, fez um vídeo em homenagem ao piloto britânico, com um bolo vermelho escrito "Parabéns, Lewis", também em tradução do italiano:

Com o aniversário, Hamilton se torna o segundo piloto do grid atual da Fórmula 1 que correrá com mais de 40 anos de idade, junto de seu ex-companheiro de equipe de McLaren, Fernando Alonso, que completa 44 anos em julho.

