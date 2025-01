Chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner minimizou o impacto da perda de dois membros importantes da escuderia taurina antes da temporada 2025 da Fórmula 1.

O 'guru técnico' Adrian Newey anunciou sua saída do time sediado em Milton Keynes no GP de Miami de 2024, trabalhando no projeto do hipercarro RB17 da marca de energéticos antes de 'se divorciar' dos taurinos rumo à Aston Martin na F1.

Outra perda ocorreu no final do ano, quando o diretor esportivo Jonathan Wheatley concordou em se tornar chefe da futura Audi na F1 -- a montadora alemã entra na categoria em 2026 assumindo a operação da Sauber e investindo em novas estruturas para ser competitiva na elite do automobilismo.

Ambos fizeram parte da configuração da Red Bull desde os primeiros anos da equipe na competição, desempenhando papéis vitais nos títulos de Sebastian Vettel (2010-13) e Max Verstappen (2021-24) na categoria -- mas Horner não se 'comove' com os possíveis efeitos que suas saídas podem ter.

"São 'apenas' dois e, obviamente, Adrian saiu em Miami, então 'não o vimos mais'. Ele trabalhou no RB17 desde então, portanto ainda não em outro projeto de F1. Mas, obviamente, é triste vê-los partir. Ambos desempenharam papéis importantes na equipe", afirmou o chefe da Red Bull ao Motorsport.com.

Jonathan Wheatley, gerente de equipe, Red Bull Racing Foto de: Andreas Beil

Christian seguiu: "O show continua, temos força e know how. Temos isso e, sem dúvida, 2026 -- para o que estamos nos preparando em 2026 com nossa própria unidade de potência -- é de longe o maior desafio e o projeto mais ambicioso desta equipe", disse, referindo-se aos motores Red Bull Powertrains.

"Em 2025, Jonathan sairá do pitwall, mas, fora isso, tudo continuará igual". Insistindo que a equipe não está entrando em uma reconstrução, o comandante da Red Bull Racing acrescentou: "Eu diria que reconstrução é forte demais já que duas pessoas saíram. É uma evolução".

"É algo que vem sendo planejado há algum tempo, faz parte do planejamento há algum tempo", seguiu o cartola britânico. A Red Bull, que não conseguiu manter o título de construtores depois de ser ultrapassada por McLaren e Ferrari na última temporada, fez outras mudanças estruturais na equipe de gerenciamento, incluindo a promoção do engenheiro de corrida de Max Verstappen, o ítalo-britânico Gianpiero Lambiase.

O ex-engenheiro sênior de estratégia Stephen Knowles assume uma nova função de chefe de regulamentos esportivos, que ajudará a garantir a conformidade com as regras da F1 e será o ponto de ligação com a FIA (Federação Internacional de Automobilismo), enquanto o engenheiro sênior de engenharia de carros Richard Wolverson assume o cargo de chefe de operações de corrida na equipe taurina.

O campeão mundial de pilotos Max Verstappen, da Red Bull Racing, Gianpiero Lambiase, engenheiro de corrida da Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Sobre se Lambiase ainda será 'a voz da razão' de Verstappen, Horner explicou: "Sim, ele ainda estará trabalhando diretamente com Max. Ele apenas assume um papel mais amplo. É uma progressão natural".

"É ótimo porque lhes dá uma oportunidade e, às vezes, uma organização, se ficar estagnada, não consegue progredir. Portanto, acho que essa é uma oportunidade fantástica de progresso para muitas pessoas da equipe que são membros de longa data e que merecem essa oportunidade", finalizou Horner.

F1 2025 CHEGOU! Que esperar de HAMILTON na Ferrari? E BORTOLETO? Quem é FAVORITO ao TÍTULO? Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com faz 'prévia' da F1 2025: Bortoleto, Hamilton e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!