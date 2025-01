F1: Quantos pontos cada piloto tem na superlicença e validades

Sempre que um piloto recebe uma penalização mais dura ao longo das corridas de Fórmula 1, as regras preveem pontos na carteira, como qualquer outro motorista comum, e eles precisam ficar atentos para não ultrapassar o limite e serem sancionados a perder uma etapa, como aconteceu com Kevin Magnussen em 2024.

A regra é a seguinte: um piloto pode acumular até 12 pontos no total antes de ser banido por uma corrida.

O sistema foi introduzido para estabelecer um limite visível e definido para reincidentes. Em 2012, Romain Grosjean, que defendia a Lotus, foi banido por uma corrida após cometer uma sequência de infraçoes, mas o acidente na primeira curva de Spa-Francorchamps foi a gota d'água.

Cada piloto acumula pontos por meio de uma variedade de atividades, podendo variar entre colisões na pista, atalhos ou ignorar os sinais das bandeiras.

Como funciona o regulamento

Na F1, sempre que uma penalidade for imposta de acordo com o Código Esportivo Internacional ou o Artigo 54.3, os comissários podem adicionar pontos de penalidade à superlicença do piloto. As exceções são advertências ou multas.

Quando o limite de 12 pontos na superlicença é atingido, o piloto fica suspenso por pelo menos uma corrida, mas, ao mesmo tempo, todas as penalidades são removidas e ele pode começar do zero.

Caso os competidores não alcancem o limite, cada ponto tem a validade de apenas 12 meses após ter sido aplicado e expiram automaticamente após esse tempo.

Tabela atual de pontos

PONTOS PILOTO EQUIPE EM 2025 PRÓXIMO VENCIMENTO 12 8 Fernando Alonso Aston Martin 24.03.2025 (3) Max Verstappen Red Bull 30.06.2025 (2) 5 Valtteri Bottas 08.12.2025 (5) 4 Oscar Piastri McLaren 03.11.2025 (2) Nico Hülkenberg Sauber 29.06.2025 (2) Lance Stroll Aston Martrin 21.04.2025 (2) 3 Lando Norris McLaren 01.12.2025 (3) Esteban Ocon Haas 04.05.2025 (1) Daniel Ricciardo 21.04.2025 (2) 2 Liam Lawson Red Bull 01.12.2025 (2) Oliver Bearman Haas 03.11.2025 (2) Alexander Albon Williams 01.12.2025 (2) Logan Sargeant 21.04.2025 (2) Franco Colapinto 27.10.2025 (2) 1 Carlos Sainz Williams 05.05.2025 (1) Sergio Perez 09.03.2025 (1) George Russell Mercedes 01.12.2025 (1) 0 Charles Leclerc Ferrari Lewis Hamilton Ferrari Andrea Kimi Antonelli Mercedes Pierre Gasly Alpine Jack Doohan Alpine Yuki Tsunoda RB Gabriel Bortoleto Sauber Isack Hadjar RB

Lando Norris, McLaren MCL38, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Visão geral dos atuais pontos

PILOTO TOTAL Pontos GP INFRAÇÃO VALIDADE Verstappen 8 2 Áustria colisão 30/06/2025 2 México empurrar outro piloto 27/10/2025 1 Brasil muito rápido no VSC 02/11/2025 1 Catar pilotou desnecessariamente devagar 30/11/2025 2 Abu Dabi colisão 08/12/2025 Pérez 1 1 Arábia Saudita saída insegura 9/03/2025 Hamilton 0 Russel 1 1 Catar grande distância atrás do safety car 01/12/2025 Leclerc 0 Sainz 1 1 Miami colisão 5/05/2025 Bearman 2 2 Brasil colisão 3/11/2025 Norris 3 3 Catar bandeira amarela desconsiderada 01/12/2025 Piastri 4 2 Brasil colisão 3/11/2025 2 Abu Dabi colisão 08/12/2025 Alonso 8 3 Austrália condução perigosa 24/03/2025 3 China colisão 20/04/2025 2 Áustria colisão 30/06/2025 Stroll 4 2 China colisão 21/04/2025 2 Catar colisão 01/12/2025 Gasly 0 Ocon 3 1 Miami liberação insegura 4/05/2025 2 Mônaco colisão 26/05/2025 Doohan 0 Albon 2 2 Catar colisão 01/12/2025 Sargeant 2 2 China ultrapassagem atrás do safety car 21/04/2025 Colapinto 2 2 México colisão 27/10/2025 Ricciardo 3 2 China ultrapassagem atrás do safety car 21/04/2025 1 Itália empurrar outro piloto 01/09/2025 Tsunoda 0 Lawson 2 2 Catar colisão 01/12/2025 Bottas 5 2 Abu Dabi colisão 08/12/2025 3 Abu Dabi colisão 08/12/2025 Zhou 0 Magnussen 0 (3) Arábia Saudita colisão (2) China colisão (3) Miami múltiplas vantagens fora da pista (2) Miami colisão (2) Itália colisão Hulkenberg 4 2 Áustria empurrar outro piloto 29/06/2025 2 Itália colisão 01/09/2025

Visão geral de reprimendas

Além das penalidades, advertências e reprimendas podem se tornar um problema para os competidores e, a depender da soma, resultam em novas sanções.

De acordo com o artigo 18.2 do Regulamento Esportivo, este é o caso se um piloto receber cinco advertências na mesma época. Depois, há uma penalidade de dez posições no grid de largada. Caso a infração ocorra durante uma corrida, a penalidade será aplicada na próxima prova em que o piloto participar.

No entanto, há uma condição: quatro dos cinco avisos devem ter sido dados por infracção de condução. No final da temporada todos os avisos serão excluídos.

MotoGP 25: BAGNAIA x MÁRQUEZ, como VALENTINO VAI SE METER, o que o CAMPEÃO MARTÍN pode fazer e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST fala sobre expectativas para MotoGP 2025:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!