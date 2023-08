O chefe da Ferrari na Fórmula 1, Fred Vasseur, disse que a escuderia italiana está alinhada com Carlos Sainz em futuras negociações contratuais que ocorrerão antes do fim desta temporada.

O contrato atual do piloto espanhol vai até o fim de 2024, mas ele deixou claro que pretende ter estabilidade a longo prazo e uma prorrogação antecipada com a Scuederia é o cenário ideal.

“Não vou mentir, não gosto de entrar no meu último ano de contrato sem realmente saber onde correrei no próximo ano”, disse Sainz em junho. “Passei por esse processo tanto na Red Bull quanto na Renault, e sei que não é o ideal como atleta e como piloto. Simplesmente não é a coisa certa. E é por isso que coloquei este inverno como referência para tentar descobrir o meu futuro.”

Vasseur concorda que será preferível fechar um acordo antes do final deste ano.

"Acho que com Carlos estamos totalmente alinhados", disse o francês. "Temos muitas vezes a mesma pergunta. E sempre damos a mesma resposta, que temos tempo para discutir, que ainda temos 18 meses de contrato em diante de nós."

“Ambos queremos começar a próxima temporada com uma situação clara. Isso significa que temos que agir e tomar uma decisão antes do final desta temporada. E ainda temos quatro ou cinco meses pela frente para decidir. Mas estamos totalmente alinhados nesse ponto com Carlos e sua gestão, e teremos a discussão em breve.”

Enquanto isso, a Ferrari tem interesse em Lewis Hamilton graças em grande parte ao relacionamento que Vasseur estabeleceu com o piloto britânico quando o comandou na F3 e F2 na ASM e ART em 2005-6.

Hamilton ainda não assinou um novo contrato com a Mercedes, apesar dos rumores positivos do chefe da equipe, Toto Wolff. No entanto, Vasseur continua a insistir que, apesar do atraso em qualquer notícia firme do campo da Mercedes, o heptacampeão mundial não está no radar da Ferrari.

“Bem, acho que é a mesma situação com Lewis nos últimos 10 anos, que eles estão em discussão”, disse ele. “Não sei qual é o problema, se há um problema ou não. E honestamente, não estou nem um pouco focado nisso. Estou focado no desenvolvimento da equipe, e a discussão é entre Lewis e Toto, e não comigo”.

