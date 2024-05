F1: Ferrari liga alerta após ser superada pela McLaren em Ímola

A Ferrari não conseguiu lutar pela vitória na Fórmula 1 em casa, mas o chefe da equipe, Fred Vasseur, está sentindo cheiro de sangue à medida que a diferença para a Red Bull diminui.

Charles Leclerc conquistou um pódio em Ímola, com Carlos Sainz em quinto, enquanto a Ferrari foi derrotada pela McLaren como o adversário mais próximo de Max Verstappen, da Red Bull.

Com ultrapassagens quase impossíveis e estratégias de pneus semelhantes, a Ferrari sente que efetivamente perdeu a batalha no GP da Emilia Romagna na classificação, com Vasseur dizendo: “Acho que se fizermos 1-2 na classificação, faremos 1-2 na corrida."

Leclerc e Sainz se classificaram em quarto e quinto, respectivamente, subindo uma posição no grid devido à punição de Oscar Piastri.

Mas enquanto Leclerc lamentou uma configuração que fez os carros vermelhos sangrarem no tempo de volta nas retas em comparação com os Red Bulls e os McLarens, estar apenas dois décimos atrás do quarto lugar sugere que a F1 agora realmente tem uma batalha entre três equipes.

Na verdade, o tempo da pole de Verstappen foi impulsionado por um vácuo de Nico Hulkenberg, da Haas, que pode muito bem ter impedido uma primeira fila totalmente da McLaren.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Vasseur disse que a diferença de um décimo significa que as equipes terão agora que acelerar ainda mais os planos de desenvolvimento. Trazer apenas a mais ínfima atualização pode ajudar a fazer a diferença à medida que a taxa de desenvolvimento diminui sob as regulamentações atuais.

“A verdade é que estamos num ponto em que teremos de acelerar o desenvolvimento”, disse Vasseur.

“Imagine que alguém pudesse trazer uma atualização uma corrida [antes], quando você tem três equipes em um décimo, você pode pular do P5 ao P1.

“Isso significa que teremos que acelerar o lançamento no mercado, será crucial.

“Mas também temos que prestar atenção, pois agora estamos perseguindo os últimos centésimos. Não é mais uma atualização de cinco décimos.

"Isso significa que você também precisa ter certeza de que o que está trazendo está funcionando. Será o fator-chave para os próximos eventos."

À medida que o foco muda para os mínimos detalhes, também dá a vários departamentos, sejam eles pilotos, equipes de suporte de fábrica ou estrategistas, todo o poder para fazer a diferença.

“Quando você tem três [equipes] em um décimo, cada pedacinho pode fazer a diferença”, acrescentou Vasseur.

“Acho que a competição estará em todos os lugares. A afinação do carro será crucial na próxima semana em Mônaco, o desempenho do piloto será crucial.”

"É uma boa notícia para a F1, uma boa notícia para o campeonato. Você tem três equipes em sete segundos após setenta voltas. É menos de um décimo por volta."

Vasseur alertou que a Ferrari precisará de mais finais de semana de corrida para avaliar adequadamente o desempenho de suas atualizações em Ímola.

Mas havia um toque de frustração porque tudo o que a Scuderia foi capaz de trazer para o SF-24 já foi igualado pela McLaren desde suas revolucionárias atualizações em Miami.

“No geral, há sentimentos contraditórios para mim, porque tudo o que fizemos foi um passo à frente, a McLaren provavelmente fez o mesmo que nós”.

“Compensamos parcialmente o delta com a Red Bull, não estamos longe.”

