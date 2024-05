Após fechar o GP da Emilia Romagna em P3, Charles Leclerc disse que, apesar de ficar feliz só quando ganha, foi bom ter terminado no pódio. O piloto da Ferrari também comentou que a presença dos torcedores da equipe, os tifosis, é um ponto positivo do fim de semana em Ímola.

"Sim, pelo menos é um pódio, claro. Só fico muito feliz quando ganho e hoje não conseguimos. Estávamos muito rápidos no início do stint com o duro, comecei a forçar para tentar pressionar o Lando, mas mais tarde eles foram incrivelmente rápidos", comentou Leclerc.

"Mas no geral penso que o ritmo de corrida hoje foi bastante forte. Ontem ficamos devendo na Classificação depois de parecer que erramos na reta principal — especialmente é algo que iremos analisar—, no resto da volta fomos rápidos, por isso parece bom para o resto da temporada. Mas sim, é incrível estar no pódio com todos os tifosi aqui em Ímola", disse o monegasco que está empolgado para a próxima etapa em casa.

"Sim, Mônaco vai ser muito especial [em emoção], claro, tão especial quanto aqui em Ímola. Obviamente há muito vermelho e é sempre incrível ver isso", conclui Charles Leclerc.

F1 AO VIVO: Verstappen SOFRE no fim mas segura NORRIS e vence o GP da Emilia Romagna em Ímola | PÓDIO

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!