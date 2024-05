Emocionado, Sebastian Vettel disse que agitar a bandeira austríaca durante sua demonstração de Fórmula 1 em Ímola foi uma forma de “terminar o trabalho” do planejado tributo a Ayrton Senna e Roland Ratzenberger.

Este mês marcou o 30º aniversário do acidente fatal de Senna em Ímola, em 1º de maio de 1994, um dia após o austríaco Ratzenberger perder a vida em um acidente.

A morte de Ratzenberger, que se seguiu a um grave acidente nos treinos de Rubens Barrichello, abalou profundamente o piloto da Williams na época.

Nos destroços do carro acidentado de Senna, os fiscais encontraram uma bandeira austríaca que ele pretendia agitar na volta após o GP em homenagem ao piloto da Simtek.

Com a bênção da família Senna, o tetracampeão mundial Vettel organizou uma elaborada homenagem a Senna e Ratzenberger, que incluiu uma demonstração no McLaren MP4/8 de 1993 do brasileiro, que é de propriedade de Vettel.

Agitando as bandeiras brasileira e austríaca durante a demonstração, Vettel disse que era uma forma de “terminar o trabalho” que Senna tinha em mente.

“Obviamente, a bandeira brasileira estava clara, porque era algo que ele fazia depois das corridas”, explicou Vettel.

“Mas eu conheço a mesma história [sobre a bandeira austríaca que Senna preparou]. Estava pensando sobre isso, se é a coisa certa para tentar terminar o trabalho.

“Acho que nunca vai terminar, não se trata de terminar, mas de tentar apenas fazer as pessoas se lembrarem.

"Foi muito especial quando tirei a bandeira e muito especial quando tirei as duas. Foi um fim de semana muito especial e muito significativo para mim."

Sebastian Vettel drives Ayrton Senna's McLaren MP4/8 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel, que se aposentou da F1 no final de 2022 após uma passagem de 15 anos pela BMW, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari e Aston Martin, disse que sua homenagem provocou “uma das emoções mais fortes” de sua carreira.

Questionado se a demonstração, que foi recebida com entusiasmo pelo tifosi italianos, o deixou com lágrimas nos olhos, Vettel respondeu: “Sim, definitivamente.

“É difícil colocar em palavras, acho que foi uma das emoções mais fortes que senti ao volante, apesar de estar sozinho na pista e nem mesmo competir.

"Incrível. Quando eu tirei as bandeiras, as pessoas... foi muito poderoso.

“Estou feliz por ter tido coragem de abordar minha ideia e convidar a família Senna. E só recebi feedback positivo.

“A compaixão que ele tinha, a coragem que teve de falar o que pensava. Promovendo a educação, tentando combater a pobreza em seu país.

“Em muitos aspectos, ele estava à frente do jogo como pessoa daquela época, mas também como piloto de corrida, em particular.

“E, portanto, é uma história muito importante e poderosa para compartilhar, especialmente com os jovens pilotos que estão surgindo”.

