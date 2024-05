A luta entre Max Verstappen e Lando Norris no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 foi quase uma batalha de duas partes, já que cada um deles se mostrou mais rápido em diferentes etapas.

Na fase de abertura da corrida, foi Verstappen quem levou a melhor, pois, depois de manter a vantagem na largada, conseguiu abrir uma margem com os pneus médios para ter mais de seis segundos de frente até a primeira parada.

As coisas não pareceram mudar muito quando ambos mudaram para os duros, já que Norris, que perdeu brevemente um pouco de tempo ao ultrapassar Sergio Pérez, da Red Bull, não parecia em melhor situação.

A diferença se estabilizou em torno de seis segundos, depois foi para cerca de sete segundos, com Norris parecendo ser ameaçado por Charles Leclerc, da Ferrari.

Mas, a cerca de 20 voltas do final, foi como se um interruptor fosse acionado na corrida e o carro de Norris ganhasse vida – lenta e continuamente, ele começou a se aproximar do piloto da Red Bull para estabelecer um final emocionante da corrida.

Do lado de fora, parecia que este era um simples caso de Verstappen com dificuldades contra algum problema no carro que deu a Norris sua oportunidade, mas a realidade era muito mais sutil do que isso.

Houve dois fatores em jogo– um é que os pneus de Verstappen pioraram e ele não conseguiu recuperá-los.

E então, por outro lado, a gestão cuidadosa de Norris dos duros ajudou a trazê-lo à vida exatamente quando era necessário.

Como Verstappen disse sobre suas dificuldades: “Foi como dirigir no gelo, muito rápido, e você pode sentir quando os pneus não estão mais segurando.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

O que se mostrou crítico aqui sobre como Norris evitou o mesmo destino foi a forma como ele administrou os pneus na fase inicial daquele segundo stint.

Uma das características dos pneus modernos de F1 é que muito do seu comportamento geral ao longo de um stint depende inteiramente de como são tratados quando entram na pista pela primeira vez.

Atacá-los com muita força pode impactar negativamente seus níveis de temperatura e desgaste mais tarde, prejudicando o desempenho do piloto. Traga-os com cuidado, como Norris fez, e então as recompensas podem ser grandes à medida que atingem um ponto ideal de desempenho.

Foi como disse o chefe da McLaren, Andrea Stella: “O principal fator foi a temperatura em que você conseguia fazer seus pneus funcionarem.

“Parecia que se você levasse seus pneus a uma temperatura muito alta, a queda [no desempenho] seria bastante significativa. Não era um platô, mas havia um pequeno penhasco e você perderia bastante desempenho.

“Para nós, os pneus no início da corrida estavam muito quentes e estávamos perdendo terreno para Verstappen.

“Mas no segundo stint Lando conseguiu controlar o ritmo enquanto os pneus eram mais novos. E quanto mais novos eles são, mais facilmente ficam mais quentes. Então ele foi muito paciente para não cozinhar demais, e isso valeu a pena no final."

Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

A situação da Red Bull não foi ajudada por não ter conseguido nenhum conhecimento de como os duros se comportavam em Ímola. A equipe optou por evitar uma long run com pneus duros na sexta-feira – em um dia em que teve dificuldades para ter o seu RB20 na janela de configuração correta.

Como disse o chefe da Red Bull, Christian Horner: “Provavelmente, teríamos sido melhor usando o duro na sexta-feira, só porque optamos por levar dois novos pneus duros para a corrida. Talvez tivesse sido melhor obter a informação sobre o pneu.”

Norris sabia o que era necessário para colocar os pneus na janela certa, mas sua abordagem foi muito além de apenas ser paciente.

Demorou um pouco na fase inicial do segundo stint para entender o que estava acontecendo (houve aquela mensagem de rádio em um ponto sobre os outros pressionando mais do que ele), e como ele poderia resolver as coisas em uma fase da corrida quando outros pareciam mais rápido.

“Não me senti confortável assim que coloquei os pneus duros”, disse Norris. “Eu rapidamente perguntei, tipo, ‘onde estou lutando?’ E eles disseram, ‘ah, eles estão apenas pressionando mais do que você’.

“Mas eu estava perguntando porque me sentia lento e não sentia que poderia forçar muito mais. Então, assim que comecei a forçar, senti que, você sabe, eu iria sair de frente e de traseira e travar os pneus. Acontece que os pneus não estavam em uma boa janela.

Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“E eu acho que está claro, você sabe, com Max dizendo algo semelhante, que assim que eles não estiverem na janela certa, você não consegue pisar fundo.

“Basicamente, mudei todos os meus interruptores do volante para tentar ajudar os pneus traseiros e tentar matar os dianteiros, porque eu tinha muita frente naquele momento. E talvez cinco, dez voltas depois, as coisas começaram a voltar para mim.

“Então, fazer todas essas mudanças e alterar o diferencial e o equilíbrio dos freios e todas essas coisas realmente me permitiram trazer os pneus de volta a uma boa janela. Assim que cheguei lá, me senti confiante o suficiente para forçar. E assim que senti que poderia fazer isso, segui na direção certa.”

Somado à situação de Norris, a equipe também previu que o tempo estaria muito mais frio do que estava, então seu carro não estava na janela perfeita.

“Esperávamos que hoje estivesse um pouco mais frio do que estava”, disse ele. “Então, configuramos o carro mais para condições mais frias do que quentes, e acho que paguei o preço.

“É por isso que tive que fazer uma introdução tão grande aos pneus, trazê-los à tona com tanta delicadeza e cuidar deles. Porque se não o fizesse, teria caído de um penhasco como os outros.

“Minha única chance era fazer minha corrida. E isso significou estar sob pressão de Charles por mais voltas do que eu gostaria.

“Mas assim que limpei o trânsito e voltei ao meu próprio ritmo, me senti bem com o carro. Os pneus voltaram para mim e eu pude forçar e fiquei feliz.

“A partir daí o ritmo foi incrível. E então é um bom sinal.”

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, lifts his trophy Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Mas enquanto Norris deixou Ímola se perguntando o que poderia ter acontecido se as coisas tivessem funcionado de forma diferente, está claro que a corrida expôs alguns pontos fortes e fracos que permanecem no pacote da McLaren.

“É sempre bom ter um bom ritmo de corrida”, disse ele. “Mas é claro que quando está mais quente e há mais degradação nos pneus traseiros, começamos a ter muito mais dificuldades.

“E isso é algo que sabemos, talvez pudéssemos ter nos preparado para um pouco mais. Mesmo assim, estou feliz com o resultado.”

