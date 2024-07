Fred Vasseur, diretor de equipe da Fórmula 1 da Ferrari, disse que a equipe anunciará uma organização técnica renovada após as férias de verão, mas insiste que a saída do diretor técnico Enrico Cardile para a Aston Martin "não é um drama".

Após semanas de especulação, foi anunciado no início deste mês que Cardile, que era responsável pelo programa de chassis da Ferrari na F1, deixaria a Scuderia para se juntar à Aston Martin como diretor técnico da F1.

Sem nenhum substituto direto definido até o momento, isso significou que o chefe de equipe Vasseur teve que assumir as responsabilidades de Cardile em Maranello de forma interina.

Enquanto isso, o francês diz que está montando uma estrutura técnica reformulada para levar a equipe adiante, que será anunciada após a pausa em agosto: "Posso anunciar que, após as férias de verão, anunciaremos a nova organização".

"Para nós, não é um drama. No final do dia, temos um grupo de mais de 200 pessoas trabalhando nesse [projeto], ou 300 pessoas trabalhando no outro. Não se trata de uma única pessoa".

"Sempre faço questão de explicar que os indivíduos são menos importantes que o grupo. Isso é verdade quando você está recrutando alguém e é verdade quando você está perdendo alguém", disse Vasseur.

Enrico Cardile, chefe de chassi da Ferrari, na coletiva de imprensa dos diretores de equipe Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

A saída de Cardile ocorre em um momento em que o progresso da Ferrari nos últimos 12 meses sofreu um obstáculo, com a equipe tendo que solucionar um problema de salto em alta velocidade introduzido pela atualização do assoalho em Barcelona.

Com as diferenças entre as principais equipes ficando cada vez menores, a Ferrari pagou um preço alto por não ter dado o passo à frente que imaginava, tendo sido superada pela McLaren e pela Mercedes desde Barcelona, já que seus rivais britânicos agora brigam diretamente com a Red Bull.

Mas Vasseur insiste que o progresso da equipe desde sua campanha sem brilho em 2023 mostra que ela tem força em profundidade: "Mostramos que trabalhamos como uma equipe em um momento difícil", explicou Vasseur.

"Mais uma vez, não quero prestar atenção a um único evento, mas em 12 meses diminuímos dois terços da diferença em relação ao vencedor".

"Isso também se deve ao trabalho feito na fábrica. Isso significa que tenho uma enorme confiança neles. Com certeza temos que continuar e não estou feliz com o resultado, não há como entender mal [isso]".

"Não estou feliz por estar 20 segundos atrás de alguém, mas no ano passado terminamos 65 segundos atrás de alguém", concluiu Vasseur.

Quem é CULPADO na TRETA da McLaren? ATITUDE de Verstappen, RICO e + | Stock com Ricardinho e Gaetano

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #292 - Quem é o culpado na treta da McLaren?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!