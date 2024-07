As falas polêmicas da McLaren no rádio de Lando Norris durante o último fim de semana, no GP da Hungria de Fórmula 1 chamaram a atenção, mas essa não foi a primeira vez que os engenheiros enviaram mensagens controversas aos seus pilotos.

O esforço da equipe era para garantir a vitória de Oscar Piastri, que conquistou a liderança ainda na primeira volta em cima do companheiro. Porém, na segunda parada, o australiano perdeu a colocação para Norris e causou uma situação desconfortável entre os pilotos, já que a McLaren pediu a troca das posições, para evitar um possível undercut de Lewis Hamilton.

Mesmo com todas as reclamações do britânico no rádio, ele cedeu a posição e concordou com a decisão do time. Apesar de não ser o resultado tão sonhado por Piastri, dado o contexto, o australiano entrou para a lista de vencedores da temporada de 2024.

Mas, essa não é a primeira vez que mensagens no rádio para os pilotos chamam a atenção e viram assunto entre os fãs da categoria. Dessa maneira, o Motorsport.com uma lista com outras histórias.

Melbourne 1998 - Combinado pela McLaren e Coulthard teve que abrir espaço

Em 1998, em Melbourne, na Austrália, a McLaren tinha o carro mais rápido da temporada, projetado por Adrian Newey, e sofria com a pressão de Michael Schumacher, mas que diminuiu após o motor da Ferrari quebrar na sexta volta.

Antes do início da prova, a equipe definiu que o piloto que conseguisse ficar à frente do companheiro teria tratamento preferencial, para garantir que nenhum forçasse demais as máquinas. À época, Mika Hakkinen e David Coulthard eram companheiros de equipe e ocupavam a primeira e segunda colocações, que acabou com o finlandês à frente.

Ao longo da prova, a equipe parecia seguir o acordo inicial, até uma chamada “fantasma” para o box. Quando Hakkinen chegou ao pit, não havia nenhum mecânico pronto para a troca de pneus e, dessa maneira, o piloto passou reto, voltou para a pista, mas perdeu a posição para o companheiro.

Nas voltas finais, Coulthard tinha vantagem de 12 segundos sobre Hakkinen, mas recebeu a ordem para inverter as posições, o que ele obedeceu ao recuar e garantir que Hakkinen se aproximasse. O escocês permitiu que o colega tomasse a ponta três voltas antes da bandeirada.

Bélgica 1998 - Causa da ida de Ralf Schumacher para a Williams

A chuva abalou a abertura do GP da Bélgica de 1998, que causou bandeira vermelha e parada de uma hora, além de uma mega colisão na primeira volta. No reinício da prova, Damon Hill assumiu a liderança, enquanto Hakkinen caiu da ponta após rodar. Michael Schumacher ficou com a segunda colocação e a disputa começou entre o piloto Ferrari, Alex Wurz e David Coulthard.

Na oitava volta, Schumacher conquistou a ponta e mostrou que a Ferrari estava com um ritmo quase perfeito, além de demonstrar todo o seu conhecimento em pista com baixa aderência. A prova parecia certeira, porém o piloto da Scuderia acabou batendo na traseira de Coulthard, que estava no fundo do grid após o incidente com Wurz.

Dessa maneira, Hill voltou a ser o líder da corrida, apesar de estar sendo perseguido pelo companheiro de equipe, Ralf Schumacher. Se sentindo pressionado, o campeão de 1996 acionou o rádio para fazer um apelo ao chefe da equipe Eddie Jordan.

“Se disputarmos, se nós dois disputarmos, podemos acabar sem nada, então cabe ao Eddie. Você tem que contar ao Eddie. Se não disputarmos um contra o outro, temos oportunidade de ficar em primeiro e segundo. A escolha é sua”, informou ao seu engenheiro à época.

Levou algumas voltas para o chefe da equipe tomar a sua decisão, mas, no final, ele optou por preservar as posições e não permitir que os pilotos lutassem em pista, não colocando em risco a corrida do time.

Apesar da conquista de pontos e pódio, o Schumacher mais velho ficou incomodado com a decisão de Jordan e decidiu pagar a multa para a saída de seu irmão mais novo, levando-o para a Williams, em 1999.

Áustria 2002 - Schumacher é vaiado após ultrapassagem em Barrichello

As polêmicas entre Rubens Barrichello e Michael Schumacher não foram poucas enquanto os dois eram companheiros de equipe na Ferrari. Porém, os holofotes foram virados para os dois durante o GP da Áustria em 2002, quando o brasileiro quase ignorou as ordens da Scuderia e só abriu espaço para o alemão na última volta.

Uma temporada antes, Barrichello cedeu o segundo lugar para o companheiro, quando Coulthard conquistou a vitória, porém o fato foi completamente esquecido no ano seguinte. O pedido da Ferrari para repetir o feito foi visto como desnecessário, já que o time estava liderando o campeonato, e o brasileiro tinha ficado à frente durante todas as voltas ao longo daquela prova. Rubinho tinha a dominância completa do fim de semana, uma vez que, além de conquistar a pole e manter o primeiro lugar, ele ainda conseguiu deixar todos os carros com uma distância segura.

O único momento que Schumacher esteve na frente foi após a parada final feita pelo companheiro, mas ele logo devolveu a posição. Pouco tempo depois, Jean Todt, chefe da equipe à época, foi visto passando um pedaço de papel para Ross Brawn, diretor técnico.

Foi neste momento que Barrichello recebeu a ordem para reduzir a velocidade e deixar Michael ultrapassá-lo. O brasileiro contestou a decisão e tentou resistir até o último momento, mas deixou que o alemão o ultrapassasse na curva final, mostrando seu descontentamento.

A comemoração do pódio da Áustria de 2002 ficou marcada na história, uma vez que Schumacher foi vaiado pelo público, mesmo depois de ceder o degrau mais alto a Barrichello.

Alemanha 2010 - Ferrari quebra regra e dá ordem para Massa abrir espaço

O incidente entre Schumacher e Barrichello em 2002 fez com que a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, tomasse a decisão de proibir as ordens de equipe. Dessa maneira, os engenheiros não podiam orientar a troca de posição dos pilotos. Porém, em 2010, na Alemanha, a Scuderia quebrou tal regra ao ordenar - não tão discretamente - que Felipe Massa deveria deixar Fernando Alonso ultrapassá-lo.

O brasileiro conquistou a liderança na largada, deixando o pole Sebastian Vettel em segundo, após partir da terceira colocação. O piloto alemão e o espanhol travaram uma batalha, mas, rapidamente, as duas Ferraris estavam batalhando pelo lugar mais alto do pódio.

Massa chegou a ser instruído pelo engenheiro Rob Smedley a manter a posição, porém Alonso estava demonstrando seu descontentamento com Andrea Stella, que, à época, era seu engenheiro de corrida. Naquele ano, o piloto espanhol estava à frente do brasileiro no campeonato e, por isso, a Ferrari tomou a decisão na 49° volta e o pole recebeu a mensagem: “Fernando está mais rápido que você”.

No rádio, Massa se mostrou incrédulo com a ordem, mas recuou e deixou o companheiro de equipe acelerar e tomar a ponta. Como a ordem foi uma violação de regras, a Ferrari foi multada no valor de US$ 100.000, mas, ao fim da temporada, a FIA voltou atrás e suspendeu a punição.

Malásia 2013 - Vettel ignora ordens da Red Bull e ultrapassa Webber

O GP da Malásia de 2013 teve seu início afetado pela chuva e foi assim que Mark Webber conquistou a liderança, deixando Sebastian Vettel para trás. O alemão tomou a decisão de trocar os pneus secos de maneira precoce e perdeu bastante tempo lutando no meio do grid enquanto a pista ainda não estava completamente molhada.

Webber fez uma parada na sétima volta e conseguiu conquistar o primeiro lugar, ficando à frente do companheiro. À época, os pneus Pirelli estavam sofrendo com degradação e isso virou uma grande polêmica entre os pilotos na pista. Vettel reclamou que o australiano estava muito lento e se preparou para atacar, mas recebeu a ordem para preservar o composto.

A degradação foi tanta que a Red Bull precisou fazer quatro paradas para cada piloto, que constantemente trocavam de posição ao entrarem no box. Porém, após a última chamada ao pit stop, Webber ficou com a primeira posição. Foi nesse momento que os companheiros receberam a chamada: “Multi Map 21”, código usado para que o segundo carro (Webber) permanecesse à frente do primeiro (Vettel).

Mesmo com a ordem explícita, Vettel não respeitou a ordem e desafiou os comandos da equipe para deixar Webber na liderança. Durante a prova, Horner ficou chocado com o piloto enquanto assistia o australiano fazer o que podia para não perder sua posição.

Foi na volta 46, na curva 4, que Vettel fez sua jogada estratégica que causou a situação dramática, que acabou explodindo antes do pódio e durante as entrevistas após a prova, quando Webber disparou: “Seb tomou suas próprias decisões e será protegido, como de costume.”

Mais tarde, Sebastian reconheceu seu erro, mas eventualmente se defendeu ao dizer que estava sentindo que seu carro era mais rápido e, por esse motivo, ele decidiu acelerar e ultrapassar o colega.

Rússia 2018 - Mercedes sacrifica vitória de Bottas por campeonato de Hamilton

Em 2018, Valtteri Bottas parecia pronto para conquistar sua primeira vitória da temporada. A disputa com Lewis Hamilton aconteceu em Sochi, na Rússia, e tinha o piloto finlandês na pole position, porém, na tabela de pontos, o britânico estava batalhando contra Vettel.

Foi com o sentimento de conseguir mais um título para Hamilton, que a Mercedes tomou a decisão de sacrificar a corrida de Bottas e garantir mais pontos aos heptacampeão. Na primeira curva, o finlandês manteve a liderança, enquanto o companheiro era perseguido pelo piloto da Ferrari.

Hamilton perdeu a segunda posição após uma parada, mas, eventualmente, conseguiu reconquistá-la ao mergulhar na curva 5 e deixar Vettel para trás. Foi logo depois desse movimento que Bottas ouviu seu engenheiro no rádio: “Você precisa deixar Lewis passar na curva 13 nesta volta”.

Diferente de outros pilotos, o finlandês não tentou brigar ou rebater o pedido, mas apenas acenou para que o colega acelerasse e tomasse a ponta. Apesar da aceitação aparente, o plano de Valtteri era acelerar e travar uma briga, mas novamente recebeu a ordem:

“Tínhamos um risco, Lewis contra Vettel. Ele tem uma pequena vantagem. Eu tive que fazer isso para garantir que garantimos isso, eu entendo”.

