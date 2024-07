No último domingo, Oscar Piastri conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, triunfando em um movimentado (e polêmico) GP da Hungria, para fazer sua estreia no degrau mais alto do pódio. E, com isso, o australiano contribui ainda mais para uma temporada 2024 bastante imprevisível e que vem fazendo história.

Piastri já havia conquistado um triunfo anteriormente, vencendo a corrida sprint do GP do Catar do ano passado, mas sem valer para os livros dos recordes da F1.

Agora, com uma vitória real garantia, Piastri se torna o sétimo piloto diferente a vencer na temporada 2024 até aqui, com 13 corridas das 24 previstas já disputadas. Destes, apenas o tricampeão Max Verstappen soma mais de um triunfo no campeonato, vencendo seis provas (GPs do Bahrein, Arábia Saudita, Japão, China, Emilia Romagna, Canadá e Espanha).

Todos os demais, Lando Norris (GP de Miami), Charles Leclerc (GP de Mônaco), Carlos Sainz (GP da Austrália), Lewis Hamilton (GP da Grã-Bretanha), George Russell (GP da Áustria) e, agora, Piastri, têm apenas uma vitória cada no ano.

Dos pilotos das quatro equipes de ponta da F1, apenas Sergio Pérez ainda não conquistou nenhuma vitória em 2024, tendo três segundos lugares como melhor resultado (Bahrein, Arábia Saudita e Japão).

Com isso, 2024 se torna o ano com maior variedade de pilotos vencedores desde 2012, quando tivemos oito pilotos diferentes triunfando, inclusive sete nas sete primeiras corridas da temporada.

Naquela ocasião, Jenson Button abriu os trabalhos para a McLaren na Austrália, seguido de Fernando Alonso na Malásia, Nico Rosberg na China (naquela que seria a primeira vitória da Mercedes em seu retorno à F1), Sebastian Vettel no Bahrein, Pastor Maldonado na Espanha, Mark Webber em Mônaco e Hamilton no Canadá.

Alonso foi o primeiro a repetir vitória naquele ano com um triunfo heróico no GP da Europa em Valência, enquanto Kimi Raikkonen aumentou a contagem de vencedores diferentes do campeonato no GP de Abu Dhabi.

