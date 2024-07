A Fórmula 1 caminha para as suas tradicionais férias de agosto com mais da metade do campeonato já realizado. Restando 11 etapas para o fim, a principal categoria do automobilismo vê na tabela de construtores o crescimento da competitividade e a Red Bull sendo ameaçada. Pensando nisso, o Motorsport.com projetou o restante da temporada para saber: Habemus campeonato?

Compilamos a progressão da McLaren em comparação à Red Bull tendo como ponto de partida o momento da arrancada da equipe de Woking, ou seja, a partir da vitória de Lando Norris em Miami. Confira:

Miami até Hungria - Crescimento

ETAPA RED BULL MCLAREN MIAMI 44 PONTOS 28 PONTOS EMILIA ROMAGNA 29 PONTOS 30 PONTOS MÔNACO 8 PONTOS 30 PONTOS CANADÁ 25 PONTOS 28 PONTOS ESPANHA 29 PONTOS 25 PONTOS ÁUSTRIA 25 PONTOS 31 PONTOS GRÃ-BRETANHA 18 PONTOS 27 PONTOS HUNGRIA 16 PONTOS 43 PONTOS

Em negrito, destacamos as etapas em que a McLaren conseguiu somar mais pontos que a Red Bull - o que aconteceu em seis das oito corridas envolvidas no levantamento. O que embasa a progressão da equipe no decorrer da temporada.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, celebrates his maiden win in Parc Ferme Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Com um RB20 menos dominante que os antecessores, a Red Bull está sofrendo para otimizar pontos como 'grupo', principalmente por conta das más performances apresentadas por Sergio Pérez, que vive uma das suas piores temporadas com a equipe de Milton Keynes. Na contra mão, a McLaren desfruta de uma grande consistência por parte de Lando Norris e Oscar Piastri.

Desde a vitória de Norris em Miami, o time papaia entrou em uma curva de ascensão, ameçando e, eventualmente, superando a Ferrari na tabela. Agora, segue em 'caça' a Red Bull. Para elucidar a evolução da McLaren, somamos a quantidade de pontos feitos pelas duas equipes dentro do período avaliado.

Soma pontos conquistados - Miami até Hungria

EQUIPE PONTOS RED BULL 150 PONTOS MCLAREN 214 PONTOS DIFERENÇA: 64 PONTOS

Isso indica que a McLaren conseguiu fazer uma média de 27 pontos por corrida, enquanto a Red Bull teve uma média de 19 tentos.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, battles with Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Em uma projeção simples - desconsiderando fatores externos como possíveis abandonos, punição com perda de poisção no grid, erros de estratégia, batidas e corridas sprint - e utilizando a média de pontos feitas pela equipes no período previamente citado, há uma reviravolta no campeonato com a McLaren ultrapassando a Red Bull após as próximas sete corridas.

Projeção - Total de pontos na tabela

EQUIPE PONTOS RED BULL 522 MCLAREN 527 DIFERENÇA: 5 PONTOS

Neste cenário, o GP da Cidade do México seria o palco onde a equipe papaia assumiria a liderança, por apenas 5 pontos de diferença, em relação à Red Bull restando apenas quatro corridas para o fim da temporada (São Paulo, Catar e Abu Dhabi). O que deixaria o campeonato completamente em aberto.

Vale destacar que, a curva da McLaren mostra uma progressão considerável nas duas últimas corridas e a Red Bull entrou em queda. A equipe de Woking pontuou de forma considerável em Silverstone e Hungria em relação à rival. Se os desempenhos permanecerem os mesmos, a equipe papaia alcança e ultrapassa o esquadrão de Milton Keynes antes da projeção de sete corridas.

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Mas e Max x Norris?

Diferentemente do cenário das equipes, o campeonato de pilotos não está propenso para uma reviravolta. De Miami até Hungria, Max Verstappen somou 129 pontos, contra 106 de Lando Norris. Verstappen teve uma média de 16 pontos por corrida e Norris 13 - considerando o recorte citado anteriormente.

Com isso, ao fazer uma projeção do restante do campeonato, desconsiderando fatores externos envolvendo os pilotos, não há um cenário onde Norris ultrapassa Verstappen. Com isso, o tetracampeonato do holandês deve se confirmar.

Projeção - campeonato de pilotos

PILOTO PONTOS VERSTAPPEN 441 PONTOS NORRIS 332 PONTOS DIFERENÇA: 109 PONTOS

