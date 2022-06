Carregar reprodutor de áudio

Assim como Max Verstappen, Sergio Pérez também é 'alvo' de protestos da Ferrari após o GP de Mônaco de Fórmula 1, e pelo mesmo motivo: cruzar a linha amarela dos boxes. Segundo a escuderia italiana, o mexicano também teria passado pela marcação após sua troca para pneus duros na 22ª volta, onde ele retornou na liderança da prova.

Os documentos estão disponíveis no site da FIA e o caso deve ser julgado ainda neste domingo (29). Caso haja qualquer punição para ambos os pilotos, a Ferrari herdaria a vitória e o segundo lugar, pois Carlos Sainz terminou em segundo e Charles Leclerc em quarto, ambos muito próximos dos rivais da Red Bull.

Mattia Binotto, chefe da escuderia italiana, disse acreditar que as ações de Verstappen e Pérez foram contra as regras.

"Como Ferrari, estamos desapontados porque achamos que houve uma clara violação dos regulamentos da Red Bull por passar pela linha amarela saindo dos boxes", disse ele à Sky Sports. "Acho que não foi [somente] perto, ele estava na linha. Se você olhar para o código esportivo, o texto diz a respeito de cruzá-la."

"Tivemos um esclarecimento na Turquia em 2020 para evitar discussões e, se você observar as orientações aos pilotos, elas dizem: 'Ficar na linha é violar as notas do diretor de corrida'. Acho que cada equipe tem a tarefa de segui-las. Está claro e ainda estamos buscando esclarecimentos com a FIA."

Verstappen se defendeu e disse que "precisava" da acelerada mais forte que o fez escorregar e potencialmente passar pela linha amarela, do contrário, seria ultrapassado por Leclerc. Pérez não se manifestou sobre o assunto e não foi 'flagrada' pela transmissão a sua suposta violação de regras.

F1 AO VIVO: PÉREZ SEGURA SAINZ e vence em Mônaco, com Verstappen à frente de Leclerc; veja DEBATE | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: