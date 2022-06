Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc ficou irritado com o GP de Mônaco de Fórmula 1. Para o piloto da Ferrari, a equipe cometeu "erros demais" durante a corrida de Monte Carlo e isso "dói" após mais uma prova ruim na sua "casa", já que caiu do primeiro lugar para a quarta posição.

A corrida do monegasco foi "desandando" conforme a pista secava após a chuva forte no Principado. A Scuderia optou por mantê-lo por mais tempo no circuito com os pneus molhados para fazer uma parada direta para os pneus secos.

A Ferrari acabou colocando intermediários no carro de Leclerc após Sergio Pérez e Carlos Sainz realizarem a troca pelo mesmo composto. A parada da Scuderia derrubou o monegasco para a terceira posição.

Mas com a pista secando rapidamente, a Ferrari levou Leclerc para os pits após três voltas, deixando o piloto atrás de Sainz, fazendo com que Charles perdesse mais tempo e caísse para a 4ª colocação, atrás de seu rival pelo título Max Verstappen.

Com mais uma decepção no GP de Mônaco, Leclerc sente que a Ferrari cometeu erros de estratégia nas duas paradas e pediu que a equipe melhore esse ponto.

"As vezes erros podem acontecer, mas hoje teve erros demais", disse Leclerc para a Sky Sports. "Obviamente, nessas condições nós confiamos no que a equipe pode ver porque você não vê o que os outros estão fazendo com pneus intermediários ou com pneus secos".

"Me perguntaram se eu queria sair dos pneus de chuva extrema para os slicks e eu disse 'sim, mas não agora, mais tarde na corrida', mas não entendi o que nos fez mudar de ideia e trocar para intermediários. Levamos um undercut e eu parei atrás do Carlos. Aconteceram vários erros e não podemos permitir isso."

Para Leclerc, esses erros são ainda mais críticos quando comparados aos anos anteriores, já que a Ferrari está lutando pelo título de construtores contra a Red Bull.

"Nós estamos extremamente fortes agora, o ritmo é forte, nós precisamos pegar essas oportunidades, não podemos perder tantos pontos assim. Não é nem de primeiro para segundo, é de primeiro para quarto, porque depois do primeiro erro, fizemos outro."

Apesar da decepção, Leclerc continua seu amor pela equipe. "Eu amo meu time e eu tenho certeza que voltaremos mais fortes, mas isso dói muito"

