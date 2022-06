Carregar reprodutor de áudio

Após o GP de Mônaco, Fernando Alonso disse que "não é meu problema" que sua pilotagem para conservar os pneus após a bandeira vermelha atrapalhou a prova de Lewis Hamilton.

Após a interrupção da corrida, Alonso colocou compostos médios e manteve a sua sétima posição até a bandeira quadriculada.

Mas o ritmo do piloto da Alpine era muito mais lento que o dos carros a sua frente, perdendo entre três e quatro segundos por volta para os líderes e uma quantidade considerável de tempo para Lando Norris, o sexto colocado. A equipe de Alonso confirmou que ele não tinha problemas no seu carro. A pilotagem de Alonso deixou Hamilton frustrado em suas tentativas de ultrapassar Alonso.

O espanhol explicou após a corrida que os cálculos da Alpine para a parte final da corrida indicavam que ele teria que conservas os pneus, levando ao ritmo lento visto na prova..

"Eu acho que não tínhamos pneus para terminar a prova quando faltavam 33 voltas", disse Alonso. "É uma corrida sprint e tínhamos duas opções: reutilizar os pneus duros do início da corrida ou colocar os médios. Escolhemos os médios, mas a estimativa era menor que 33 voltas".

"Então não sabíamos se terminaríamos a corrida, então cuidei muito dos pneus por 15 voltas e em seguida puxei nas 15 voltas finais quando eles me falaram que o Ocon foi punido."

Quando foi avisado que o seu ritmo irritou muito Hamilton, Alonso foi direto: "não é meu problema". O espanhol também comentou que foi fácil manter as Mercedes atrás pela dificuldade que é ultrapassar em Mônaco.

O P7 marcou o melhor resultado de Alonso nesta temporada e ajudou a Alpine a ficar um ponto atrás da Alfa Romeo na batalha pela 5ª posição na Classificação de Construtores.

