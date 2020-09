F1: Ferrari terá novas atualizações para o SF1000 em Nurburgring

Após trazer atualizações para o GP da Rússia de Fórmula 1 e obter o melhor resultado da equipe em cinco corridas com o sexto lugar de Charles Leclerc, a Ferrari segue buscando a melhora no SF1000 e anunciou um novo pacote para o GP de Eifel em Nurburgring.

As atualizações incluem novas placas finais na asa traseira, uma nova capa para o bico e palhetas giratórias, em busca de uma melhor performance de um carro que entrega resultados abaixo do esperado.

"Em termos de direção, não sentimos muita coisa", disse Leclerc quando perguntado pela Autosport / Motorsport.com sobre o quanto o carro havia progredido com as últimas atualizações".

"Mas os dados mostram um pequeno ganho, o que já era esperado, então é algo positivo. Agora, mal posso esperar pela próxima corrida, quando teremos algo ainda maior".

O chefe da equipe, Mattia Binotto, expandiu os comentários de Leclerc ao confirmar a existência de algumas atualizações para Nurburgring, e disse que a atenção passaria a melhorar o difusor no SF1000.

"Como Charles disse, teremos novas atualizações em Nurburgring mas, novamente, nada maior. Para nós, ainda é importante considerar o nível de competitividade. Agora vamos focar principalmente no difusor para o resto da temporada, mas quando ainda não definimos".

Binotto não sentiu que o resultado de Leclerc na Rússia aconteceu devido às atualizações, afirmando que o traçado de Sochi caiu melhor com o carro.

"Não acho que é por causa das atualizações. Certamente ajudou, mas não é a razão. Como Charles disse, temos um balanço melhor aqui com as características da pista. Vamos torcer que encontremos alguma competitividade novamente, dando oportunidade aos pilotos de pelo menos competir por posições melhores no futuro".

A Ferrari caiu para sexto no Mundial de Construtores em 2020 após um início difícil de temporada, com uma queda drástica de performance em comparação com 2019.

O companheiro de Leclerc, Sebastian Vettel, ainda tem que terminar uma corrida nesta temporada acima do sexto lugar, e enfrentou um fim de semana difícil na Rússia, com uma batida na classificação e o 13º lugar na prova.

Enquanto Vettel disse que é difícil julgar o quanto as atualizações contribuíram para suas dificuldades, ele demonstrou confiança com sua performance nos treinos livres.

"Na sexta, as peças estavam cumprindo o esperado. Foi um pequeno passo, não grande, mas já sabíamos disso. Certamente ajuda, e espero que seja possível confirmar nas próximas corridas que o ritmo está um pouco melhor".

Vettel DETONA Ferrari e diz que foi usado como ‘ESCUDEIRO’ para Leclerc no GP da Rússia de F1; veja

Podcast #069 – Kimi Raikkonen, ‘apenas’ um grande personagem ou um verdadeiro campeão?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: