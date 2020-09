Para Lewis Hamilton, ele e a Mercedes devem se precaver para garantir que os comissários da Fórmula 1 não tenham nenhum motivo para sancioná-los após as penalizações aplicadas no GP da Rússia do último fim de semana.

Hamilton recebeu duas punições de cinco segundos durante a prova devido a realização de testes de largada em locais inapropriados durante a volta de ida ao grid.

Com isso, o pole e líder da prova só conseguiu terminar em terceiro, perdendo posições para o companheiro de Mercedes Valtteri Bottas, e Max Verstappen, que terminaram em primeiro e segundo, respectivamente.

Logo após a corrida, Hamilton chamou a punição de "ridícula" e "uma merda" e, inicialmente, havia sido punido ainda com dois pontos em sua superlicença, que foram substituídos posteriormente com uma multa à Mercedes.

O piloto sentiu que ele e a Mercedes devem ir a fundo no regulamento para evitar novas sanções, tendo sido alvo de infrações de menor grau em duas das últimas três corridas.

Em Monza, ele também perdeu a chance de vitória no GP da Itália após parar para fazer a troca de pneus quando o pitlane estava fechado, recebendo um stop and go de dez segundos como punição, terminando apenas em sétimo.

"Acho que vamos olhar o regulamento e ver áreas onde eles podem criar regras, áreas onde não haviam dado punições antes. Vamos tentar entender todas que já têm, e garantir que estaremos precavidos com relação às que já estamos cientes".

"Acho que ninguém havia sido penalizado por aquilo antes, então vamos dar o nosso melhor. Já passamos por temporadas sem punições, então vou dar o meu melhor para garantir que eles não tenham nenhum motivo para me punir".

Inicialmente, Hamilton disse que sentia que os comissários estavam tentando pará-lo, mas, acabou esclarecendo sua visão nas redes sociais.

"Eu nem sempre acerto quando estou de frente com a adversidade", escreveu Hamilton no Instagram. "Eu posso não reagir do modo que vocês esperam quando a tensão está alta, mas eu sou apenas humano e muito apaixonado pelo que faço".

"Eu aprendo e cresço todos os dias, e vou usar minhas lições para seguir lutando para a próxima vez. Obrigado a todos que seguem me apoiando e seguem lutando comigo".

