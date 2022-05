Carregar reprodutor de áudio

Hamilton compareceu à coletiva de imprensa da FIA na sexta-feira usando três relógios, oito anéis, pulseiras e um colar. Com cara de poucos amigos, Hamilton disse que era “desnecessário” as autoridades se concentrarem em “uma coisa tão pequena” na Fórmula 1.

“É quase como um passo para trás’’, disse Hamilton. “Se você pensar nos passos que estamos tomando como esporte e nas questões e causas mais importantes em que precisamos nos concentrar.”

A opinião de Hamilton foi apoiada por vários pilotos, incluindo Sebastian Vettel, que sentiu que os movimentos de repressão às joias estavam “visando” Hamilton.

O piloto inglês explicou que ele usava pelo menos duas joias que não podiam ser removidas, incluindo um piercing no nariz. Perguntado se ele se afastaria e não correria no caso de um impasse com a FIA, Hamilton respondeu: “Se eles me impedirem, que assim seja. Temos um piloto reserva.”

Hamilton se reuniu com oficiais da comissão médica da FIA após a coletiva de imprensa para discutir o assunto. Durante as conversa, foi explicado a Hamilton que o impulso não tinha nada a ver com reprimir a expressão pessoal e era puramente baseado em motivos de segurança.

O heptacampeão mundial concordou que removeria qualquer joia que pudesse para a corrida deste fim de semana em Miami, e recebeu uma isenção até Mônaco para os itens que ele não pudesse resolver facilmente.

Além de reprimir as joias, os pilotos foram lembrados sobre usar a roupa íntima correta enquanto estiverem no carro – por motivos de segurança.

O acidente de Romain Grosjean no GP do Bahrein de 2020 tem sido regularmente citado como um exemplo de acidente em que joias ou a roupa incorreta podem causar problemas em caso de incêndio.

