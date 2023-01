Carregar reprodutor de áudio

A Federação Internacional de Automobilismo terá novidades em seus planos para a direção de prova na temporada 2023 da Fórmula 1. Niels Wittich será mantido no cargo apesar das críticas recebidas no ano passado, com o alemão ajudando a ainda a liderar um programa de formação da próxima geração de comissários e diretores.

No ano passado, na esteira da polêmica do GP de Abu Dhabi de 2021, a FIA optou por mudar o sistema de direção de provas, removendo Michael Masi do cargo e colocando dois em seu lugar: Wittich e Eduardo Freitas.

Os dois dividiram o papel ao longo da temporada, com a FIA tentando aprender com as lições do passado. No final do campeonato, Wittich acabou assumindo o papel sozinho, e seguirá no papel em 2023.

Porém, com a FIA mantendo o discurso de que tem um forte plano de sucessão em jogo a longo prazo, a Federação não quer que toda a responsabilidade caia sobre um único indivíduo. Então Wittich seguirá, e a FIA realizará junto um programa de desenvolvimento intenso para formar a nova geração de diretores de prova e comissários.

Isso será formalizado no próximo mês, quando a FIA realizar seu primeiro Programa de Alta Performance para Comissários em Genebra. Oito comissários e 16 diretores de prova do mundo participarão do evento.

Além do evento, marcado para 18 e 19 de fevereiro, os inscritos participarão de um programa sob medida de construção de experiência participando de eventos da FIA, acompanhando os trabalhos.

A FIA também mudou o formato de seu Seminário de Diretores de Prova e Programa Internacional de Comissários, deixando de ser um evento anual. Para 2023, ele se tornará uma série de webinars para garantir a melhora do diálogo.

Falando sobre os planos no Rally de Monte Carlo, o presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, disse que está feliz com a forma que as coisas estão evoluindo.

"Vejam, eu herdei muita coisa. Não vou dizer que foi uma boa herança, mas estou muito feliz que o caminho para a direção de prova e os comissários está bom. Teremos em fevereiro o treinamento na sede da FIA, e vocês verão a evolução na sequência".

Sulayem também reiterou sua crença de que os melhores talentos para os futuros diretores de prova podem ser encontrados nos navegadores do rally.

"Quem está liderando esse caminho?", disse. "Um ex-navegador de rally, Ronan Morgan. Então veja, são pessoas de boa estrutura. Muito analíticas. Dá pra dizer que os navegadores são mais estruturados que os pilotos de rally".

A FIA não confirmou quais serão os indivíduos mentorados por Wittich nas corridas de F1, mas a lista deve incluir os diretores de prova da F3, Claro Ziegahn, F2, Rui Marques, e comissários de alto escalão como Silvia Bellot.

