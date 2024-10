F1: FIA permitirá sistema de freio "móvel" em 2026

O diretor de operações da fabricante italiana Brembo, Mario Almondo, afirmou que haverá uma grande inovação nos sistemas de freio nas regras da Fórmula 1 de 2026.



De acordo com o portal italiano Formu1a.uno, o novo regulamento permitirá que as equipes usem novas pinças de freio com quatro pastilhas e o chamado "sistema deslizante".

Essa nova tecnologia otimizará o desempenho da frenagem ao reduzir o desgaste das pastilhas de freio, proporcionando maior estabilidade ao carro. Ao mesmo tempo, esse sistema também facilitará o cumprimento das metas de redução de perda de energia e sustentabilidade.

Ferrari, SF-24

Almondo também enfatizou que os sistemas de freio passarão por mudanças significativas em 2026. A resistência aerodinâmica dos veículos diminuirá, suas velocidades em linha reta aumentarão, mas eles terão menos downforce.

O efeito dos sistemas eletrônicos na frenagem também aumentará significativamente, enquanto as forças de frenagem serão distribuídas de forma diferente nos eixos dianteiro e traseiro.

Espera-se que a nova geração de sistemas de freios revolucione os padrões de segurança e desempenho da F1.

