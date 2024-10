O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, insistiu que a federação não tem condições de apoiar um calendário de 25 corridas de Fórmula 1.

O atual Acordo Concorde permite a realização de 25 corridas por temporada. Mas, embora haja uma enorme demanda por um espaço no calendário da F1 - com a Argentina sendo a última a manifestar interesse em sediar um GP - o CEO da F1, Stefano Domenicali, declarou no ano passado que gostaria de manter as 24 corridas por enquanto.

"Acho que 24 é o número certo", disse ele no podcast Beyond the Grid da F1. "Eu diria que esse é o número que devemos ter como meta para nos mantermos estáveis por um longo tempo".

De acordo com o presidente da FIA, "tudo" está no limite no momento para a federação, com 24 eventos no cronograma deste ano.

"Você cruza uma barreira em que precisa de duas equipes, não podemos ter [mais]", disse Ben Sulayem, em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, quando perguntado se adicionar uma corrida extra já seria um problema. "Logisticamente, então eu tenho que ter duas equipes".

"Será que os pilotos aguentam? Eu só quero saber. Vamos ser sensatos e lógicos com relação a isso. Será que os pilotos aguentam física e mentalmente? Essa é uma pergunta que farei aos pilotos. E quanto às equipes?"

"Quanto à FIA, não podemos fazer isso com essa única equipe. Temos que ter uma rotação de duas equipes, quando se trata do pessoal no local".

Stefano Domenicali, CEO do Formula One Group, Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mas afirmando que a Formula One Management (FOM )é "sensata", Ben Sulayem reconheceu: "Eles nunca voltaram e disseram: 'Oh, precisamos de mais.' De jeito nenhum. O que eles buscam é qualidade e é por isso que temos esse bom relacionamento com eles".

"Quero dizer, não vou impedi-los de ir para 25, porque é um direito deles, OK? [No final], é com eles".

"Mas são eles que não querem adicionar [mais corridas no momento]. Porque eles sabem que isso se torna [uma questão] de fadiga. Portanto, eles têm seus próprios motivos [para manter o número de corridas em 24]".

CLEBER MACHADO: Bastidores INCRÍVEIS da F1 na Globo, BLITZ com Regi, relação com GALVÃO, Senna e cia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

<iframe id="rufous-sandbox" style="position: absolute; visibility: hidden; display: none; width: 0px; height: 0px; padding: 0px; border: none;" title="Twitter analytic