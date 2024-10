Depois de uma pausa de quatro semanas, a Fórmula 1 retorna para as últimas seis corridas frenéticas que definirão o campeão de 2024. O GP dos Estados Unidos em Austin dá o pontapé inicial e marca um fim de semana crucial, já que são esperadas as atualizações finais para a temporada.

A corrida no Circuito das Américas é geralmente vista como a última grande oportunidade de apresentar as melhorias finais para os carros atuais. Austin é o início de uma rodada tripla que inclui México e Brasil e é, logisticamente, o melhor lugar para apresentar as novas peças.

Em seguida, haverá outra rodada tripla com Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Espera-se que algumas equipes tragam novas peças para a corrida de Vegas, que exige baixa força descendente, embora seja provável que elas reutilizem as especificações das asas de Monza e Baku.

No entanto, no Qatar, seria tarde demais para obter um retorno significativo do investimento, a menos que as equipes decidam testar peças para a temporada de 2025.

Como as atualizações mudarão a disputa?

O que quer que tenha sido produzido nas últimas semanas entrará em jogo agora, quando as equipes fizerem uma última tentativa de melhorar suas posições. No entanto, Austin é um fim de semana de sprint, o que significa que as equipes têm menos tempo de treinos para adaptar as atualizações.

No entanto, elas já estão tão acostumadas com o formato e deixaram de lado a relutância inicial em usar atualizações em um fim de semana de corrida não é mais tão grande quanto no ano passado.

"Todos nós sabemos que já começamos a desenvolver o próximo carro, mas estamos tentando trazer algumas pequenas atualizações", diz o chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur.

"Esta provavelmente será a última atualização para todos. Está tudo muito apertado agora, cada detalhe pode fazer a diferença".

Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, acrescenta: "É o momento natural do ano para todas as equipes trazerem algo novo. A Ferrari tem algo maior, e acho que a Mercedes e a McLaren também apresentarão novas peças".

Atualmente, a McLaren lidera o campeonato de construtores com 41 pontos e parece estar em posição de manter a liderança até o final do ano devido à diferença de desempenho entre ela e a Red Bull nas últimas corridas.

Foto de: McLaren

Mas a equipe taurina indicou que finalmente entendeu onde foram cometidos erros no desenvolvimento do RB20. Sim, Max Verstappen ficou 21 segundos atrás do vencedor da corrida da McLaren, Lando Norris, em Singapura, mas ainda assim terminou em segundo lugar na pior pista da Red Bull.

Os fluidos 5,514 quilômetros do Circuito das Américas podem dar uma ideia melhor se o time de Milton Keynes realmente conseguiu se recuperar ou não.

Esse é o segundo motivo pelo qual o fim de semana em Austin é tão importante. Ele marca o retorno a circuitos mais tradicionais, com mudanças rápidas de direção, em oposição a pistas recentes de baixo downforce, como Monza e Baku, e downforce máximo e baixas velocidades, como Singapura.

A Red Bull pode recuperar o atraso?

A pista texana, portanto, fornecerá uma imagem mais clara de como a curva de forma poderá se parecer até o final do ano, sendo que apenas a corrida de Las Vegas, em novembro, será uma exceção, pois é mais semelhante à corrida de Baku.

"Queremos aproveitar o conhecimento que temos e levar para Austin um carro bem equilibrado que dê confiança ao piloto", diz Horner.

"É um desafio completamente diferente. O primeiro setor é muito rápido. Partes da pista foram recapeadas, o que é uma variável adicional".

"É um fim de semana de sprint, então você tem que dar tudo de si desde o início. Mas toda a equipe tem trabalhado incrivelmente duro para entender os problemas, resolvê-los e, com sorte, fazer as melhorias certas no carro".

Embora o foco esteja na batalha da McLaren contra a Red Bull, a Ferrari também pode estar na disputa, pois está apenas 34 pontos atrás dos taurinos, em terceiro lugar.

Mas a Ferrari pode ter os maiores pontos de interrogação a serem respondidos neste fim de semana, já que, desde o início do verão europeu, vem enfrentando dificuldades com o salto nos circuitos mais exigentes. As soluções para esse problema ainda não foram testadas em pistas atípicas, como Monza, Baku e Singapura.

Portanto, Austin será o teste decisivo para ver se Charles Leclerc e Carlos Sainz têm as ferramentas necessárias para lidar com o exigente layout do COTA.

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A Ferrari conseguirá outra vitória?

"Estamos vendo os números que esperávamos quando colocamos as novas peças no carro, mas ainda não temos uma resposta definitiva sobre o quanto estamos próximos da McLaren ou da Red Bull em uma pista normal", diz Leclerc.

"Tenho certeza de que demos um passo à frente. Veremos o quanto ele é grande em Austin." Sainz também permanece cauteloso até que tenha testado as especificações mais recentes da Ferrari em "pistas normais", mas acredita que Las Vegas pode ser a melhor chance de vitória da equipe de Maranello.

"Acho que todas as equipes têm uma última atualização a ser testada antes do final do ano, então ainda podemos ver algumas variações de desempenho", diz o espanhol. "Ao mesmo tempo, vimos que as atualizações nem sempre se traduzem em desempenho este ano."

"Isso aconteceu conosco e também com outras equipes - Red Bull, Mercedes, exceto a McLaren. Então, temos que ver se isso faz diferença em Austin e no Brasil, em todas as pistas tradicionais e clássicas. Depois, acho que Vegas é nossa próxima grande oportunidade", avalia o piloto da Ferrari.

