Alonso afirma que retorno da F1 nos EUA será "muito estressante"

Com a volta da Fórmula 1 após um mês de pausa, a temporada está prestes a chegar ao seu clímax, com os campeonatos de pilotos e construtores ainda em aberto e as equipes tendo que se preparar para corridas sprints em três dos seis finais de semana.

Alonso diz que isso tornará o GP dos EUA um "desafio" extra, já que dois circuitos de rua (Singapura e Baku) são seguidos por uma pista mais tradicional de asfalto, mas com apenas uma hora para se preparar no único treino livre, e muitas das equipes também estão fazendo melhorias.

Quanto ao desempenho que ele espera que sua equipe tenha nesse local, Alonso teve o cuidado de dizer que, apesar de seu forte desempenho nas últimas corridas, este ano está longe de ser igual ao anterior para a Aston Martin.

Perguntado se eles estavam em uma posição melhor do que há um ano, o bicampeão disse: "Espero que sim. Obviamente, o desafio em Austin virá de dois circuitos de rua, depois de Baku e Singapura. Muitas equipes estão trazendo melhorias, mas só teremos a primeira sessão de treinos livres e depois a sprint logo em seguida."

"No geral, estou ansioso por um bom fim de semana em Austin, mas ainda espero uma primeira sessão de treinos muito estressante, depois da qual teremos que tomar algumas decisões importantes para a classificação".

