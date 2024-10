F1: Por que assentos de Hamilton e Russell ficam muito quentes

Nas últimas corridas da Fórmula 1, Lewis Hamilton e George Russell reclamaram várias vezes que as temperaturas em seus cockpits estavam muito quentes. O assento, em particular, ficou muito quente para os dois pilotos durante as corridas, fazendo com que eles se sentissem quase como se estivessem em uma sauna.

Percebeu-se que isso aconteceu principalmente em Monza ou Baku, onde as longas retas são uma parte importante do circuito. Nas retas, os carros, que já precisam ficar muito baixos na pista devido ao efeito solo, vão ainda mais para perto do asfalto.

"E toda vez que tocamos a parte inferior da carroceria, recebemos esse calor", tentou explicar Bradley Lord, chefe de comunicações da Mercedes, na ORF. E como as retas são bastante longas, o problema persiste por um longo tempo e se acumula. "Achamos que está relacionado a isso", diz ele.

No entanto, a equipe das 'flechas de prata' ainda não entendeu completamente o problema: "Não é tão fácil responder, porque não entendemos todos os fatores que são importantes", continua Lord. "Porque também há componentes eletrônicos sob o assento e outras coisas que podem desempenhar um papel".

Essa teoria também é apoiada pelo engenheiro de corrida sênior Andrew Shovlin,que afirma que muito calor é gerado apenas pelo motor, que eles tentam dissipar. "E você tem muitas caixas eletrônicas que também estão trabalhando duro e gerando seu próprio calor", diz Shovlin. "E você tenta tirar isso do carro".

Acrescente a isso o calor gerado pelo atrito da prancha de assoalho na estrada, "e tudo começa a ser canalizado pela parte inferior da carroceria do carro e para o assento do motorista".

Além disso, estava muito quente em Monza, entre 33°C e 34°C. Isso significa que não poderia ficar mais frio. "Há várias fontes de calor que elevam a temperatura, de modo que a cabine do piloto fica bem acima da temperatura corporal do motorista e é muito difícil para ele se resfriar", continua Shovlin.

"Mas também pode ser devido a uma mudança no fluxo de ar", acrescenta Lord, "porque os pacotes aerodinâmicos em Monza ou Baku são diferentes da maioria dos outros durante o ano".

Portanto, provavelmente há muitos fatores que contribuem para o problema de aquecimento da equipe da fabricante alemã. "Não é fácil descobrir o que é", diz Lord.

No entanto, a Mercedes também tem procurado soluções nas últimas semanas para tornar a situação mais confortável para os pilotos, "e também estamos procurando maneiras dentro do esporte de fornecer ao carro equipamentos adicionais para manter os pilotos um pouco mais frescos durante essas corridas extraordinárias", diz Shovlin.

