O paddock da Fórmula 1 ficou agitado nesta sexta-feira (30), com o surgimento dos rumores de que duas equipes, Aston Martin e Red Bull, teriam ultrapassado o limite de gastos de 2021, trazendo também uma série de declarações dos chefes de equipes.

Já na noite europeia, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), emitiu um comunicado, dizendo que as avaliações de 2021 ainda estão sendo avaliadas e que qualquer decisão não será baseada em discussões externas.

“A FIA está atualmente finalizando a avaliação dos dados financeiros de 2021 enviados por todas as equipes de Fórmula 1. As alegadas violações do Regulamento Financeiro, se houver, serão tratadas de acordo com o processo formal estabelecido no regulamento.

“A FIA observa especulações e conjecturas significativas e infundadas em relação a este assunto e reitera que a avaliação está em andamento e o devido processo será seguido sem considerar qualquer discussão externa.”

Mais cedo, Christian Horner, chefe da Red Bull, comentou como tem sido feito este processo com a FIA

“As contas foram todas apresentadas em março. Então tem sido um longo processo com a FIA. Eles estão seguindo corretamente esse processo, e acho que no meio da próxima semana, é quando eles declaram os certificados. Acredito que certamente nossa finalização foi abaixo do limite. E cabe à FIA, obviamente, seguir o processo deles, o que eles estão fazendo atualmente”.

Já os representantes das rivais Mercedes e Ferrari pensam um pouco diferente de Horner.

“É engraçado Christian dizer isso porque já faz semanas e meses que eles estão sendo investigados, então talvez ele não fale com seu CFO”, disse Toto Wolff à Sky F1. “Na verdade, todos nós fomos investigados, então isso é um segredo aberto no paddock."

“Agora não é segredo que duas equipes quebraram os regulamentos do teto orçamentário de 2021, uma por uma quantia significativa, a outra menos", afirmou Laurent Mekies, diretor da Ferrari. "Consideramos isso algo muito sério e esperamos que a FIA gerencie a situação de maneira exemplar”.

