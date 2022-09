F1: Gaules transmitirá três etapas em 2022 na Twitch

Carregar reprodutor de áudio

O fã da Fórmula 1 no Brasil ganhará mais uma opção para acompanhar três corridas em 2022 em outra plataforma. Assim como aconteceu no GP de São Paulo de 2021, o streamer Gaules transmitirá via Twitch os GPs de Singapura (2/10), México (30/10) e Abu Dhabi (20/11), no encerramento da temporada de 2022.

“Fazer parte da Tribo é uma eterna corrida pra buscar sempre o melhor”, disse Gaules nas redes sociais. “Pra ganhar essa corrida, só tem um combustível…Os desejos da Tribo!!

“Vocês querem? Então vocês vão ter! É com muito orgulho que anuncio que a partir do dia 2 de outubro… VOCÊS VÃO TER FÓRMULA 1

“GP Singapura, GP México e GP Abu Dhabi vão ser transmitidos na Twitch.tv/Gaules e com participações da Tribo.

“Só tenho mais uma coisa pra dizer…Está só começando!”

Gaules é considerado o maior streamer do País, com mais de 3.6 milhões de seguidores. No GP de São Paulo do ano passado, a transmissão na plataforma chegou a ter 100 mil pessoas ao mesmo tempo.

