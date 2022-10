Carregar reprodutor de áudio

Piloto reserva da Haas na Fórmula 1, Pietro Fittipaldi teve uma sexta-feira (28) feliz no Autódromo Hermanos Rodríguez, onde participou do primeiro treino livre para o GP do México.

O piloto participou da atividade no carro que normalmente é conduzido por Kevin Magnussen e se mostrou satisfeito com o desempenho apresentado, mesmo após poucas voltas por conta de um problema na unidade de força de seu carro, o VF-22.

“Estou muito feliz com a oportunidade que a Haas me deu de pilotar o carro novamente, agora em uma pista diferente, aqui no México, que é fantástica. Infelizmente, o treino foi bem curto, pois na segunda saída para a pista, tive um problema com o turbo e abandonei o treino", disse Pietro, logo após os treinos na capital mexicana.

"Fiz seis ou sete voltas, e mesmo com um problema no DRS, que não estava funcionando, fiquei muito feliz com o meu desempenho, ainda mais considerando que o problema no DRS nos custou 1 segundo no tempo de volta".

“Eu também estava conservador no início da sessão, com pneus duros, sabendo que eu teria pneus macios depois. Mas depois de duas, três voltas, estava confiante e confortável no carro, entregando boas voltas."

"Problemas fazem parte e estarei de volta em Abu Dhabi preparado para fazer um ótimo trabalho com a Haas”, completou o piloto, que ainda exaltou o anúncio de um acordo de patrocínio entre a Oakberry e a Haas, revelado nesta sexta-feira.

“Hoje tivemos um anúncio muito legal, que é a parceria entre Oakberry e a Haas. A Oakberry já é parceira dos Fittipaldi Brothers, o Enzo e eu, e os ter com a Haas é algo que me orgulha por ser uma empresa brasileira patrocinando um time de F1. Sei que a parceria será fantástica para os dois”, completou Pietro Fittipaldi, último brasileiro a disputar um GP de F1.

A programação do GP da Cidade do México terá sequência neste sábado, com um treino livre e a classificação, e a corrida, no domingo, a partir das 17h. Pietro Fittipaldi volta a pilotar o carro da Haas no primeiro treino para o GP de Abu Dhabi, marcado para o dia 18 de novembro no circuito de Yas Marina.

