A Fórmula 1 prepara uma série de tributos para homenagear a vida e legado de Sir Frank Williams para a categoria. E além dos carros do grid atual levarem um adesivo com o nome do fundador da equipe britânica, os fãs terão um momento mais do que especial no domingo, quando o bicampeão Emerson Fittipaldi correr pelo circuito de Jeddah com o FW07, carro do primeiro título da Williams.

O piloto brasileiro confirmou a informação nesta sexta à repórter Mariana Becker na transmissão do Bandsports pouco antes do primeiro treino livre para o GP da Arábia Saudita.

Emerson conhecia Frank Williams desde o início de sua trajetória na Europa, antes mesmo de chegar à F1, mas nunca chegou a correr pela equipe britânica. Agora, ele guiará o carro da temporada de 1980, que rendeu à Williams os dois primeiros títulos de sua bem-sucedida história.

Naquele ano, o australiano Alan Jones saiu com o título de pilotos com cinco vitórias e mais cinco pódios ao longo da temporada, tendo como vice-campeão o brasileiro Nelson Piquet, na Brabham. Já no Mundial de Construtores a situação foi ainda mais tranquila para a Williams, levando o caneco com 120 pontos, quase o dobro da Ligier, segunda colocada.

