O futuro da parceria entre Alfa Romeo e Sauber na Fórmula 1 será anunciado em julho. Isso foi declarado pelo CEO da marca italiana, Jean Philippe Imparato, mas os sinais já apontam para a continuidade do vínculo entre a fabricante e a equipe suíça.

A parceria entre as marcas na F1 começou em 2018, primeiro como um acordo plurianual técnico e comercial com a Sauber mas, a partir de 2019, a Alfa Romeo assumiu as operações da equipe, mas usando toda a estrutura do time suíço, que detém os direitos de entrada na categoria. Por isso, a sede segue sendo em Hinwil, na Suíça.

A última renovação entre as partes foi anunciada no começo de 2021, e informações de bastidores davam que o acordo teria validade até 2024. Mas a quase venda da Sauber para a Andretti no ano passado deixou dúvidas sobre o futuro, mas Imparato tem otimismo sobre as conversas.

"O futuro da parceria entre Alfa Romeo e Sauber será anunciado em julho", disse durante o GP da Emilia Romagna, em entrevista ao lado do português Carlos Tavares, CEO do Grupo Stellantis. "Não será um processo complicado. Há dois aspectos que vamos avaliar: resultados e retorno econômico".

O anúncio oficial deve vir em até três meses, mas na verdade a parceria segue a mil, como confirmado pelo aumento da interação entre Alfa Romeo e Sauber e o feedback positivo de ambas as frentes, citado por Imparato.

A confirmação indireta também veio pelas palavras de Tavares, que explicou a visão por trás da colaboração que trouxe a Alfa Romeo de volta à F1, rejeitando a acusação de não estar realmente presente no esporte com um programa próprio.

"Há quem critique nossa escolha", esclareceu. "E eu respondo que não existe apenas um jeito de estar na F1. Ter uma equipe é um caminho, mas há outros e, entre eles, está o que escolhemos. Se estamos aqui na pista, se há uma equipe chamada Alfa Romeo que está pronta para disputar um GP, posso dizer que está funcionando muito bem".

